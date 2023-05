Canon zaprezentował swoją pierwszą kompaktową kamerę do vlogowania

Jest całkiem ciekawa.

Canon PowerShot V10

Kiedyś do vlogowania youtuberzy używali przeróżnych kamerek sportowych. Obecnie najpopularniejszym narzędziem do streamowania i rejestrowania vlogów wydają się coraz doskonalsze w zakresie możliwości foto i video smartfony. Firma Canon wierzy, że na rynku jest jeszcze miejsca dla dedykowanych do takich zastosowań urządzeń. Wyrazem tego jest nowość w postaci, lekkiej i prostej w obsłudze kamery do tworzenia vlogów.Canon PowerShot V10 waży zaledwie 210 gramów i mieści się w kieszeni. Pomimo tego może nagrywać filmy w rozdzielczości. lub Full HD w 59,94/50 kl./s., ma dwa podobno świetne mikrofony stereo z wbudowanym filtrem przeciwwietrznym i opcją podłączenia osłony przeciwwiatrowej, wbudowany statyw (!) oraz paletę 14 filtrów kolorystycznych do nakładania na nagrania. Producent uważa, że to dobry sprzęt dla twórców treści lifestyle'owych i podróżniczych.