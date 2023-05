Składany smartfon Google Pixel Fold oficjalnie

I oto jest.

Google w trakcie swojej konferencji Google I/O 2023 odmieniało przez wszystkie przypadki słowa "sztuczna inteligencja". Na szczęście były momenty, które urozmaiciły to dość nudnawe wydarzenie. Jednym z nich była premiera wyczekiwanego od dwóch lat pierwszego składanego smartfona Google. Google Pixel Fold zadebiutuje z Androidem 14 na pokładzie, w wyższych od spodziewanych cenach oraz... tylko w czterech krajach na świecie.Google Pixel Fold to sprzęt wykorzystujący wewnętrzny, rozkładany ekran Dynamic AMOLED o przekątnej 7,6 cala, rozdzielczości 1840x2208 pikseli, częstotliwości odświeżania obrazu wynoszącej 120 Hz, proporcjach 6:5 (!) i jasności szczytowej 1450 cd/m2. Chroni go szkło Corning Gorilla Glass Victus. Ekran zewnętrzny AMOLED ma przekątną 5,8 cala i rozdzielczość 1080x2092 piksele.

Google Pixel Fold - cena i dostępność

Google Pixel Fold. | Źródło: GoogleZawias Fluid Friction powinien według deklaracji wytrzymać nawet 200 tysięcy rozłożeń i odchyleń. Smartfon cechuje się dość dużą grubością - jego wymiary tu 139,7 x 79,5 x 12,1 mm. Masa to aż 283 gramy. Obudowa otrzymała certyfikat wodoszczelności IPX8.Google Pixel Fold czerpie moc obliczeniową z układu Google Tensor G2, współpracującego z 12 GB pamięci RAM. Użytkownik na dane otrzymuje 256 lub 512 GB szybkiej pamięci w standardzie UFS 3.1.Składany smartfon Google ma aż pięć aparatów, przy czym trzy tylne umieszczono na dość mocno wystającej poza obudowę wyspie. Główny sensor ma rozdzielczość 48 Mpix i obiektyw f/1.7 z optyczną stabilizacją obrazu. Oprócz niego użytkownik skorzysta z modułu 10,8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym (f/2.2) oraz modułu 10,8 Mpix z obiektywem tele z 5-krotnym zoomem optycznym. Nad małym ekranem widnieje kamerka 9,5 Mpix do selfie, a nad dużym 8 Mpix.Google Pixel Fold. | Źródło: GoogleUrządzenie zasilane jest baterią o pojemności 4800 mAh i ma czytnik linii papilarnych wbudowany w przycisk zasilania. Nie zabrakło technologii odblokowywania twarzą Face Unlock.Google Pixel Fold trafi do sprzedaży wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Japonii. Jak widać Google robi naprawdę wiele, aby sprzedaż smartfonów tej marki była jak najmniejsza. Przypominam, że urządzeń produkowanych przez firmę z Cupertino nie ma w oficjalnej polskiej dystrybucji.Google Pixel Fold. | Źródło: GoogleCeny Google Pixel Fold zaczynają się od 1799 dolarów lub 1899 euro za wariant z 256 GB pamięci na dane. Daje to w przeliczeniu na złotówki ok. 8600 złotych, jeśli weźmiemy pod uwagę kwotę w euro. Model z 256 GB pamięci sprzedawany będzie prawdopodobnie tylko w USA za 1919 dolarów.Źródło: Google