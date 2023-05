Naprawa telefonu kosztowała mieszkankę Nysy 400 tysięcy złotych

Rekordowa kwota.

Oddała smartfon do naprawy, straciła 87000 euro

Jak zabezpieczyć smartfon?

- korzystaj rozważnie z sieci publicznych, wyłącz Bluetooth, jeśli z niego nie korzystasz i zainstaluj usługę VPN. Skonfiguruj zdalny dostęp do telefonu - skonfiguruj telefon pod kątem zdalnego czyszczenia oraz lokalizowania w przypadku kradzieży.

Sezon na oszustwa trwa cały rok, a Polacy oszukiwani są nie tylko w kraju, ale również w trakcie swoich urlopów poza granicami kraju. Przekonała się o tym bardzo boleśnie mieszkanka Nysy, która oddała swój smartfon do naprawy na wczasach we Włoszech. To była najbardziej kosztowna naprawa w jej życiu.Oddając smartfon do specjalistycznego serwisu nie spodziewamy się, że trafi on w niepowołane ręce. Niestety, w Internecie można znaleźć mnóstwo historii o bezprawnych działaniach pracowników takich placówek. Zgrywanie prywatnych zdjęć, celem pokazywania im kolegom lub internautom to czubek góry lodowej gorszących praktyk. Pośród serwisantów trafiają się też złodzieje.Do Komendy Powiatowej Policji w Nysie zgłosiła się Polka z zawiadomieniem o oszustwie. Przekazała swój telefon do naprawy na terytorium Włoch, po czym z jej konta zniknęło nagle 87 000 euro, czyli równowartość ok. 393 000 złotych. Prawdopodobnie do przestępstwa doszło wtedy, gdy telefon był w naprawie. Nie wiadomo, w jaki sposób ktoś uzyskał dostęp do środków na koncie. Być może kobieta przechowywała hasła w postaci notatek? To powszechna praktyka.Istnieje mnóstwo sposobów na zabezpieczenie smartfona przed niepowołanym dostępem. Pozycje z poniższej listy możecie uważać za mniej lub bardziej zasadne, ale stosujcie się do przynajmniej części z nich. Zaleca to robić polska Policja, a my dołączamy się do apelu.