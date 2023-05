Huawei Watch 4 i Watch 4 Pro oficjalnie. Kiedy trafią do sklepów?

Oto, co zaoferują nowe zegarki Huawei.

Lepszy ekran i materiały o wysokiej wytrzymałości

Dziś globalny debiut zaliczyła seria zegarków HUAWEI Watch 4 Możliwości urządzeń zachwalał Sir Mo Farah, globalna ikona biegów.



Watch 4 wyceniono na 440 euro Watch 4 Pro będzie kosztował od 549 euro Zegarki trafią do sklepów w czerwcu. #HUAWEIWatch4 pic.twitter.com/aiDaVOyc4x — INSTALKI.pl (@Instalki_pl) May 9, 2023

Wczoraj podczas wydarzenia w Monachiumpokazał światu kilka nowych urządzeń, na czele ze smartfonami P60 Pro i składanym Mate X3 . Wydarzenie to było jednocześnie premierą kolejnych inteligentnych zegarków, które już niebawem staną się częścią oferty chińskiego giganta –CzymPro będą się charakteryzować? Kiedy trafią do sprzedaży i w jakich cenach? Oto pierwsze szczegóły, które poznaliśmy na ich temat.Na pierwszy rzut oka nowe zegarki Huawei z zewnątrz nie różnią się mocno od poprzedników. Bezpośrednie porównanie tych urządzeń pokazuje oczywiście, że Huawei Watch 4 i Watch 4 Pro to jeszcze gładsze krawędzie, inny kształt koronki oraz inny kształt uchwytu paska, ale mimo wszystko nowe urządzenia to największe zmiany w kwestii tego, co oferują ekrany, podzespoły i oprogramowanie zegarków.Najważniejsza cecha smartwatchów to ich ekrany. Huawei Watch 4 i Huawei Watch 4 Pro mają bowiem dysponować ekranem(1,5-calowym w wersji Pro), obsługującym funkcję. Zastosowanie technologii wyświetlania LPTO powinno wydłużyć czas pracy urządzeń na baterii. Wyświetlacze zegarków ma pokrywać ochronna warstwa szafirowego szkła.Koperta Huawei Watch 4 ma być wykonana ze stali nierdzewnej, a jej średnica będzie wynosić. Koperta Huawei Watch 4 Pro to z kolei, podobno trzy razy wytrzymalszy od zwykłego tytanu. Jej średnica ma wynosić. Obydwa zegarki mają być wodoodporne, zgodnie z klasą wodoszczelności