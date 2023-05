Goodram prezentuje następcę swojego popularnego dysku - model PX600

Dyski w czterech wariantach pojemnościowych.



Goodram PX500 był jednym z najczęściej polecanych przystępnych cenowo dysków SSD M.2 PCIe. Teraz przyszła kolej na debiut jego następcy. Model Goodram PX600 dołączył właśnie do oferty polskiej marki należącej do Wilk Elektronik SA. W sklepach pojawią się łącznie cztery warianty pojemnościowe. Producent twierdzi, że jest to idealna opcja dla użytkowników domowych i do biur.



Goodram PX600 - specyfikacja

Goodram PX600 to nośniki danych w czterech wariantach pojemnościowych - 250 GB, 500 GB, 1 TB i 2 TB. Dyski w formacie M.2 2280 mają komponenty umieszczone z jednej strony płytki, co czyni je idealnymi do zastosowania nie tylko w komputerach stacjonarnych, ale też laptopach i konsolach.



Goodram PX500 był jednym z najczęściej polecanych przystępnych cenowo dysków SSD M.2 PCIe. Teraz przyszła kolej na debiut jego następcy. Model Goodram PX600 dołączył właśnie do oferty polskiej marki należącej do Wilk Elektronik SA. W sklepach pojawią się łącznie cztery warianty pojemnościowe. Producent twierdzi, że jest to idealna opcja dla użytkowników domowych i do biur.Goodram PX600 to nośniki danych w czterech wariantach pojemnościowych - 250 GB, 500 GB, 1 TB i 2 TB. Dyski w formacie M.2 2280 mają komponenty umieszczone z jednej strony płytki, co czyni je idealnymi do zastosowania nie tylko w komputerach stacjonarnych, ale też laptopach i konsolach.