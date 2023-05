Kolejne smartfony Redmi Note 12 w Polsce. Kto spamięta nazwy z całej serii?

Jeden to odgrzany kotlet.

Redmi Note 12 Pro

Smartfony Redmi Note 12 zadebiutowały w Polsce z końcem marca tego roku. Wtedy to do polskich sklepów trafiły aż cztery modele: Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 5G oraz Redmi Note 12. Jakby tego było mało, właśnie dołączyły do nich dwa kolejne. Oto całkiem tanie jak na dzisiejsze czasy Redmi Note 12 Pro i Redmi Note 12S. W tych wszystkich nazwach naprawdę się można pogubić.Myli się ten, kto myśli, że Redmi Note 12 Pro to prawie to samo co Redmi Note 12 Pro 5G. Oj nie, to byłoby zbyt proste. To prawie to samo, co... Redmi Note 10 Pro . Wcale nie żartuję.Redmi Note 12 Pro to smartfon z 6,67-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości 1080x2400 pikseli, szczytowej jasności 1100 nitów i częstotliwości odświeżania obrazu do 120 Hz. Ekran chroni szkło Corning Gorilla Glass 5, a obudowa ma certyfikację IP53.