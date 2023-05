POCO F5 Pro i F5 Pro - wydajne smartfony debiutują w Polsce

Sprawdź, czy warto zainteresować się nową serią POCO.

POCO F5 Pro - flagowa wydajność i nienaganny ekran

POCO F5 z procesorem Snapdragon 7+ Gen 2

Wczoraj podczas specjalnego eventu online odbyła się globalna premiera smartfonów z serii. Jednocześnie urządzenia, które z pewnością zainteresują użytkowników szukających dobrze wycenionych, ale wydajnych smartfonów, trafiły do sprzedaży w Polsce.Ile kosztuje POCO F5 Pro i czym różni się od swojego tańszego odpowiednika? Sprawdźmy.Najnowszy POCO F5 Pro już przed premierą nie miał wielu tajemnic, bowiem wideo z unboxingiem wyciekło do sieci jeszcze pod koniec kwietnia.W tym modelu najważniejszym aspektem jest wydajność, producent postawił zatem na układ, a sam smartfon ma zużywać mało energii przy zachowaniu wysokiej wydajności. Urządzenie wyposażono w technologię stabilizacji klatek FEAS 2.2 oraz system chłodzenia LiquidCool 2.0 z wysokowydajną komorą parową.Na pokładzie znajdziemy 12 GB RAM LPDDR5 + 256 GB pamięci masowej w standardzie UFS 3.1, ale bez możliwości rozbudowy. Wymiary obudowy zabezpieczonej standardem IP53 to 162,78 mm x 75,44 mm x 8,59 mm przy masie na poziomie 204 g.Na uwagę zasługuje ekran chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 5. 6,67-calowy Flow AMOLED DotDisplay oferuje rozdzielczość 3200 x 1440 (WQHD+), odświeżanie do 120 Hz, a jasność wynosi 500 nitów, 1000 nitów (tryb wysokiej jasności) lub 1400 nitów (maksymalnie).Producent podaje, że bateria o pojemności 5160 mAh wystarcza na cały dzień pracy. Bezprzewodowa ładowarka o mocy 30 W naładuje ten telefon do 50% po około 30 minutach, a ładowarką przewodową USB o mocy 67 W (w zestawie) możemy naładować go do tego samego poziomu w 15 minut.Urządzenie wspiera łączność dual standby (5G+5G), Bluetooth 5.3, NFC i nadajnik podczerwieni. Producent zaimplementował też silnik liniowy w osi X oraz dwa głośniki.• Tylny aparat główny 64 MP- Przysłona: f/1.79- Piksel 1,4 μm (4-in-1)• Szeroki kąt 8 MP (f/2.2)• Makro 2 MP (f/2.4)• Wideo 4K i 8K z OIS i EIS• Przedni aparat 16 MP (przysłona: f/2.45)POCO F5 Pro zaraz po premierze można kupić taniej o 300 zł w cenie, ale tylko przez 4 dni, od 9 maja do 12 maja. Oferta obowiązuje w sklepach: mi-home.pl, mi-store.pl, mimarkt.pl, mi.com oraz w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Techwish i X-kom.POCO F5 to propozycja dla mniej wymagających użytkowników. Jest to pierwszy smartfon wyposażony w chipset. Według producenta, POCO F5 zapewnia solidną wydajność i płynne przełączanie się między wieloma aplikacjami, od przewijania i przeglądania stron internetowych po połączenia wideo i oglądanie transmisji na żywo.Na froncie znajdziemy 6,67-calowy wyświetlacz Flow AMOLED DotDisplay FHD+ z odświeżaniem 120 Hz chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 5. To nadal dobry panel z nico słabszym próbkowaniem dotyku (do 240 Hz vs do 480 Hz w modelu Pro) osiągający jasność maksymalnie 1000 nitów.Obudowa jest nieco lżejsza od POCO F5 Pro, całość waży 181 gramów. Znajdziemy tutaj baterię 5000 mAh z ładowaniem przewodowym 67 W, zabrakło ładowania bezprzewodowego. Warto też zauważyć, że czujnik linii papilarnych znajduje się z boku obudowy, a nie jak w modelu Pro, pod ekranem.Specyfikacja aparatów wygląda bardzo podobnie, natomiast zabrakło tutaj nagrywania wideo w jakości 4K.POCO F5 można nabyć o 200 zł taniejz przez 4 dni, od 9 maja do 12 maja włącznie lub do wyczerpania zapasów, na stronach: mi-home.pl, mi-store.pl, mimarkt.pl, mi.com oraz w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Techwish i X-kom.Źródło: Xiaomi