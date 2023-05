Huawei nie odpuszcza składaków. Mate X3 trafił do Polski

Cena nie rozpieszcza.

Huawei Mate X3 - konstrukcja i cechy

Na globalnym oraz polskim rynku debiutuje dziś składany smartfon #HuaweiMateX3 Smartfon waży zaledwie 240 g i złożony mierzy 11,08 mm grubości. pic.twitter.com/SsMzumgNlL — INSTALKI.pl (@Instalki_pl) May 9, 2023

Huawei Mate X3 - cena i dostępność

Podczas specjalnej imprezy inauguracyjnej w Monachium marka Huawei zaprezentowała dziś nie tylko flagowy model P60 Pro dla entuzjastów fotografii, ale i składaka. Najnowszy składany smartfon Mate X3 ma wiele atutów, ale jego cena nie rozpieszcza miłośników nowinek technologicznych.Według producenta, urządzenie otwiera nową erę dla składanych smartfonów. Przyjrzyjmy się zatem jego specyfikacji i możliwościom.Chiński koncern postawił na smukłą obudowę i trzeba przyznać, że konstrukcja wyróżnia się na tle konkurencji. Smartfon waży zaledwie 240 g i złożony mierzy 11,08 mm grubości. Dla porównania, Galaxy Z Fold4 ma 14.2-15.8 mm grubości i waży 263 gramów. vivo X Fold2 również jest grubszy po złożeniu (12.9 mm) i cięższy (279 g). Warto też zauważyć, że Mate X3 po rozłożeniu ma zaledwie 5,3 mm grubości.Według Huawei, użycie ultralekkiego i wytrzymałego aluminium znanego z przemysłu lotniczego oraz włókna węglowego pozwoliło zredukować masę urządzenia – w porównaniu do HUAWEI Mate X2 – aż o 20% (o 56 g). Na pokładzie znalazł się wielowymiarowym zawiasem nowej generacji, który charakteryzuje się wysoką odpornością na nacisk oraz odkształcenia. Obudowę cechuje stopień ochrony IPX8. Na uwagę zasługuje też system otwierania, który umożliwia stabilne i płynne korzystanie z rozkładanego ekranu, który można zatrzymać w dowolnej pozycji pomiędzy 45 i 110 stopniem rozchylenia.Mate X3 dostępny jest w Polsce w wersji wykończonej matowym szkłem w kolorze piaskowej czerni oraz w wersji z panelem tylnym z ciemnozieloną wegańską skórą.Kluczowym elementem konstrukcji składka są dwa ekrany. Mate X3 jest wyposażony w 6,4-calowy ekran zewnętrzny OLED LTPO (2504 x 1080 pikseli) i 7,85-calowy składany ekran wewnętrzny OLED LTPS (2496 x 2224 pikseli). Oba ekrany obsługują ultrawysoką rozdzielczość i zagęszczenie pikseli 426 PPI oraz dają możliwość wyświetlenia 1,07 miliarda kolorów w zgodności z szeroką gamą P3. Nowy składany flagowiec Huawei otrzymał dwa certyfikaty TÜV Rheinland (dokładność kolorów i precyzyjna projekcja kolorów).Trwałość ekranów została potrwierdzona szwajcarskimi certyfikatami SGS – Mate X3 uzyskał dwa pięciogwiazdkowe certyfikaty: potwierdzający odporność na upadki dla ekranu zewnętrznego oraz na uderzenia dla ekranu wewnętrznego. Ekran zewnętrzny Mate X3 jest chroniony przez szkło Kunlun Glass. Wewnętrzny panel telefonu przyjmuje opracowaną prze Huawei strukturę opartą na cieczy nienewtonowskiej. Według producenta, materiał jest miękki przy wyginaniu ekranu z niewielką siłą, a przy uderzeniu staje się twardy.Podobnie, jak P60 Pro, nowy Mate X3 działa w oparciu o procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G, który współpracuje z 12 GB szybkiej pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. Urządzenie jest wyposażone w baterię 4800 mAh. Do wyboru jest ładowanie przewodowe HUAWEI SuperCharge o mocy 66 W, bezprzewodowe 50 W oraz bezprzewodowe ładowanie zwrotne o mocy 7,5 W.Co z fotografią? Smartfon jest wyposażony w główny obiektyw Ultra Vision 50 MP, ultraszerokokątny obiektyw 13 MP oraz peryskopowy teleobiektyw o rozdzielczości 12 MP z 5-krotnym zoomem optycznym i 50-krotnym zoomem cyfrowym.Smartfon działa pod kontrolą EMUI 13.1, a głównym sklepem z aplikacjami jest oczywiście AppGallery. Tradycyjnie, sprzęt nie wspiera oficjalnie usług Google więc może to być spore utrudnienie dla użytkowników preferujących rozwiązania amerykańskiego koncernu.Huawei Mate X3 dostępny jest w Polsce od 9 maja, a jego rekomendowana cena detaliczna wynosi(12 GB / 512 GB).W okresie sprzedaży premierowej, od 9 maja do 4 czerwca 2023 r., pierwsi kupujący będą mogli wraz z telefonem otrzymać smartwatch HUAWEI Watch GT 3 (w wersji 46 mm lub 42 mm). Urządzenie w kolorze ciemnozielonym będzie można nabyć u partnerów biznesowych Huawei, w sklepach sieci Media Expert , Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom oraz Komputronik, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na platformieWersja czarna urządzenia dostępna będzie dla klientów sklepu Huawei.pl , którzy w ramach oferty premierowej w okresie od 9 maja do 4 czerwca 2023 r. będą mogli dokupić etui zabezpieczające za 9,90 zł oraz rozszerzenie gwarancji o trzeci rok za pół ceny. Na kupujących czekają dodatkowe korzyści w postaci szybkiej dostawy, dodatkowej obniżki o wartości 50 zł za zapisanie się na newsletter oraz zdobycia pięciokrotnie większej ilości punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki. W sklepie producenta można także skorzystać z 20 rat RRSO 0%.Źródło: Huawei