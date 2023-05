Bajecznie tani gokart i LEGO w Lidlu. Znamy ofertę na Dzień Dziecka

Zatrzęsienie gadżetów dla dzieci.

Go kart z Lidla - od 18.05.2023

Wielkimi krokami zbliża się Dzień Dziecka. Oznacza to, że w wielu sklepach pojawi się specjalna oferta przygotowana z myślą o święcie przypadającym na 1 czerwca. Swoją propozycją produktów dla dzieci dużych i małych pochwalił się właśnie Lidl. Trzeba przyznać, że jest naprawdę bogata.Najnowsza gazetka Lidla obowiązuje wprawdzie od poniedziałku, 15 maja, ale zatrzęsienie produktów dla najmłodszych pojawi się dopiero w czwartek, 18 maja. Wtedy to właśnie na sklepowe półki trafi między innymi tani gokart dla dzieci o wzroście 85-115 cm z regulowaną wysokością kierownicy. Pojazd wyceniony na 299 złotych (zamiast 399 złotych) może jeździć do przodu i do tyłu i dostarczać chyba całkiem sporo frajdy. Napęd? Nożny.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaPS ceny zabawek można obniżać o dodatkowe 10 procent dzięki Karcie Dużej Rodziny.Kolejnymi propozycjami dla najmłodszych, choć nie tylko, są dron zdalnie sterowany za 169 złotych (zamiast 199 złotych) oraz zestaw dwóch krótkofalówek dla dzieci od Silvercrest za 119 złotych. Umuzykalnionym pociechom może spodobać się mikrofon do karaoke w tej samej cenie.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaW cenie zaledwie 19,99 złotych będzie można nabyć książeczki z figurkami LEGO. Do wyboru będzie pięć różnych figurek, związanych z seriami Jurassic World, Harry Potter oraz Super Heroes.Zestawy LEGO w promocji dostępne będą tylko w czwartek 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Od 19 maja sprzedawane będą w wyższych cenach regularnych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaOprócz LEGO od czwartku 18 maja w Lidlu będzie można kupić również zdalnie sterowane samochody. Do wyboru będą cztery zestawy w skali 1:24 z przednimi świecącymi reflektorami. Zasięg autek wynosi do 15 metrów, a ich prędkość maksymalna to ok. 7 km/h. Cena? 69,90 złotych, ale z kartą dużej rodziny da się ją obniżyć o 10 procent.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaDla najmłodszych Lidl przygotował ofertę z elektronarzędziami Parkside do zabawy. Imitacje prawdziwych narzędzi kosztują 39,99 złotych za każdy z trzech modeli do wyboru. Przed obniżką ich cena wynosiła 59,90 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaNa dzieci czekają też samochodziki Hot Wheels w wersji z silnikiem pullback za 24,99 złotych. Do wyboru będzie 6 wzorów. Autka w podstawowej wersji lub wydaniu Disney Princess "dla dziewczynek", czyli Hot Wheels Disney Princess wyceniono na 34,95 złotych za 5 sztuk.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaUdanych łowów!Źródło: mat. własny z najnowszej gazetki Lidla