Huawei P60 Pro debiutuje w Polsce. Takich zdjęć ze smartfona jeszcze nie było

Dziś podczas imprezy inauguracyjnej w Monachium marka Huawei zaprezentowała technologiczne nowości, w tym nowy smartwatch z eSIM, laptopy oraz dwa topowe smartfony: Huawei P60 Pro – fotograficzny smartfon z najwyższym wynikiem w historii rankingu DXOMARK, oraz Mate X3 – smukły i lekki składany smartfon z dużym ekranem.Co ważne, flagowy P60 Pro właśnie trafił do sprzedaży w Polsce, a na łamach naszego portalu możecie przeczytywać już premierą recenzję tego urządzenia: Huawei P60 Pro - recenzja. Drugiego takiego nie znajdziecie Specyfikacja P60 Pro nie stanowi wielkiego zaskoczenia, bowiem smartfon wcześniej został pokazany w Chinach . Urządzenie dostępne jest w kolorze czarnym oraz perłowym i to ten drugi szczególnie przykuwa uwagę. Plecki telefonu wykonano z użyciem naturalnego materiału, jakim jest proszę perłowy. To rozwiązanie zdecydowanie odświeża estetykę dzisiejszych smartfonów, powodując, że każdy egzemplarz P60 Pro w tej wersji jest unikalny. Smartfon dostępny jest również w kolorze klasycznej głębokiej czerni z delikatnym, piaskowym wykończeniem.Ramkę wykonano z metalu, krawędzie zostały mocno zaoblone, a ekran chroni szkło Kunlun Glass, które według producenta, 10-krotnie zmniejsza ryzyko uszkodzenia podczas upadku. Nie zabrakło też normy IP68 więc mamy do czynienia z naprawdę flagową konstrukcją.- skomentował Martin Sun, Country Manager, HUAWEI CBG Polska.Smartfon działa w oparciu o mocne podzespoły: procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G, współpracujący z 8 GB lub 12 GB szybkiej pamięci RAM, z pamięcią wewnętrzną odpowiednio 256 GB lub 512 GB. Pod tym względem brakuje nieco do konkurencji, większość tegorocznych flagowców napędza jeszcze wydajniejszy chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5G. W codziennym użytkowaniu nie można jednak narzekać na wydajność.

Huawei P60 Pro - cena i dostępność

P60 Pro wyposażono w baterię o pojemności 4815 mAh. Sprzęt wspiera ładowanie przewodowe SuperCharge z mocą 88 W, jak również szybkie ładowanie bezprzewodowe 50 W i bezprzewodowe ładowanie zwrotne z mocą 7,5 W. Korzystając z trybu Turbo, urządzenie ładuje się do połowy w ciągu 10 minut.Na froncie znajdziemy 6,67-calowy wyświetlacz OLED LTPO o rozdzielczości 2700 x 1220 (444 ppi). Ekran cechuje wysoka dynamiczna częstotliwość odświeżania w zakresie 1-120Hz, panel posiada certyfikat TÜV Professional Color Accuracy.Podobnie, jak w przypadku poprzednich flagowców z serii P, użytkownicy mogą liczyć na naprawdę imponujące możliwości fotograficzne i to w każdych warunkach. Najnowszy P60 Pro to jeden z niewielu smartfonów, który robi zdjęcia na tak wysokim poziomie.Główny aparat oparty jest na systemie optycznym z obiektywem z automatyczną, zmienną przysłoną F1.4-F4.0. Za zdjęcia odpowiada grupa obiektywów o wysokiej przepuszczalności światła oraz matryca RYYB SuperSensing o rozdzielczości 48 MP. Jak podaje producent, aparat oferuje także ultrawysoki zakres dynamiczny w sytuacjach takich, jak wschód i zachód słońca czy świt i zmierzch. Całość uzupełnia unowocześniony silnik tekstur XD Fusion Pro, umożliwiający przedstawienie na zdjęciu najdrobniejszych szczegółów, takich jak np. odblaski na powierzchni szkła.P60 Pro to również innowacje w fotografii nocnej – tym razem za sprawą czułego na światło peryskopowego teleobiektywu z dużą przysłoną F2.1. Na pokładzie znajdziemy też doskonalony obiektyw superszerokokątny F2.2 o kącie widzenia 120° z matrycą 13 MP, pokazujący swoje walory przy fotografowaniu krajobrazów, ale też w fotografii makro. Zobaczcie sami:Więcej zdjęć wykonanych za pomocą Huawei P60 Pro znajdziecie w naszej premierowej recenzji Smartfon działa pod kontrolą, a głównym sklepem z aplikacjami jest oczywiście AppGallery. Tradycyjnie, sprzęt nie wspiera oficjalnie usług Google więc może to być spore utrudnienie dla użytkowników preferujących rozwiązania amerykańskiego koncernu.Huawei P60 Pro debiutuje w Polsce 9 maja 2023 roku, a jego rekomendowana cena wynosiza wersję 8 GB / 256 GB orazza wersję 12 GB / 512 GB.Co producent przygotował na start? W okresie sprzedaży premierowej, od 9 maja do 4 czerwca 2023 r., pierwsi kupujący będą mogli wraz z telefonem otrzymać smartwatch HUAWEI Watch GT 3 (w wersji 46 mm lub 42 mm). Urządzenie będzie można nabyć u partnerów biznesowych Huawei: u operatorów sieci Plus oraz Play, jak również w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik i Neonet, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na platformie Amazon Klienci sklepu Huawei.pl w ramach oferty premierowej w okresie od 9 maja do 4 czerwca 2023 r. będą mogli ekskluzywnie nabyć smartfon w wersji 12 GB / 512 GB z dodatkowym rabatem o wartości 300 zł, który naliczy się automatycznie w koszyku. Każdy kupujący będzie mógł do obu wersji dokupić dodatkowe etui zabezpieczające za 9,90 zł oraz rozszerzenie gwarancji o trzeci rok za pół ceny. W sklepie czekają dodatkowe korzyści w postaci szybkiej dostawy, dodatkowej obniżki o wartości 50 zł za zapisanie się na newsletter oraz zdobycia pięciokrotnie większej ilości punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki. W sklepie producenta można także skorzystać z 20 rat RRSO 0%.Źródło: Huawei