Huawei nova 11i debiutuje w Polsce. Tani smartfon, który wygląda świetnie

Mocna bateria i duży ekran.

Marka Huawei w dniu światowej premiery flagowca Huawei P60 Pro zaprezentowała również model dla osób szukających znacznie tańszego urządzenia - poznajcie Huawei nova 11i. Według producenta, jest to smartfon stworzony z myślą o dynamicznych, młodych użytkownikach.Kolejny raz mamy do czynienia z typowym dla rodziny nova designem, na czele z połyskującym korpusem i mieniącymi się refleksami pierścieniem wokół modułu fotograficznego.Urządzenie wyróżnia się również ekranem otoczonym 1-milimetrową ramką, co daje stosunek ekranu do całego korpusu na poziomie 94,9%. Przy grubości 8,55 mm i wadze 193 g, smartfon mieści się bez problemu w każdej torbie czy kieszeni. Obie wersje kolorystyczne (miętowa i czarna) mają drobnoziarnistą, matową powierzchnię, która ma być bardziej odporna na zarysowania i zbieranie odcisków palców.Smartfon dysponuje dużym 6,8-calowym ekranem HUAWEI FullView o wysokiej rozdzielczości (1080 × 2388 pikseli) i odświeżaniu z częstotliwością 90 Hz. Dotyk próbkowany ma częstotliwość 270 Hz.

Huawei nova 11i w kolorze czarnym

Smartfon HUAWEI nova 11i w kolorze miętowym

Huawei nova 11i - cena i dostępność

Nova 11i oferuje 128 GB pamięci masowej + 8 GB RAM, a za wydajność odpowiada chip Qualcomm(znany m. in. z Redmi 10c ). Na pokładzie nie zabrakło łączności Wi-Fi 2,4 GHz oraz 5 GHz, BT 5.0, NFC czy GPS, AGPS, Glonass, BeiDou, Galileo i QZSS.Pojemność baterii nie rozczarowuje, otrzymujemy bowiem ogniwo aż. Smartfon wspiera ładowanie o mocy 40 W w technologii HUAWEI SuperCharge Turbo, pozwalającej naładować smartfon do 60% w pół godziny. Jak podaje Huawei, tylko 10 minut ładowania pozwala na 12 godzin rozmów, 6 godzin odtwarzania wideo lub 2 godziny grania w gry.Za zdjęcia odpowiadaz przysłoną f/1.8. Ciekawym rozwiązaniem jest funkcja Super Night Shot 2.0, która sprawdzi się szczególnie przy ciemniejszych sceneriach. Drugi z obiektywów, do pomiaru głębi, pozwala uzyskać najwyższą ostrość zdjęć lub artystycznie rozmyć tło przy uwydatnieniu pierwszego planu. Na froncie umieszczono 16 MP aparat selfie obsługujący segmentację portretową i podświetlane przy wykonywaniu selfie. Algorytmy upiększania AI Beauty 5.1 i AI poprawiają rysy twarzy, wygładzają skórę i zapewniają funkcje upiększania. Urządzenie pozwala także na nagrywanie i fotografowanie z jednoczesnym wykorzystaniem aparatów z przodu i z tyłu.Urządzenie dostarczane jest z systemem EMUI 13, a pobieranie aplikacji możliwe jest za pośrednictwem AppGallery. Nie znajdziemy tutaj usług Google, a użytkownicy potrzebujący aplikacji od amerykańskiego giganta mogą skorzystać m. in. z rozwiązania GSpace Jak korzystać z aplikacji Google na smartfonach Huawei? Sprawdź nasze wideo.Smartfon nova 11i debiutuje w Polsce 9 maja 2023 r. w rekomendowanej cenie detalicznej(8 GB / 128 GB). W okresie sprzedaży premierowej, od 9 maja do 4 czerwca 2023 r., pierwsi kupujący będą mogli skorzystać z ceny obniżonej o 100 zł.Urządzenie będzie można nabyć u operatora sieci Plus, a także u partnerów biznesowych Huawei, w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik i Neonet, w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na platformie Amazon.Źródło: Huawei