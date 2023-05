Chińczycy z dumą zaprezentowali swój procesor. Skrywa wstydliwą tajemnicę

Cóż...

Powerstar P3-01105 to Intel Core i3-10105F

Konstrukcja rozpraszacza ciepła i inne cechy fizyczne

Format sitodruku na IHS jest taki sam

Kod QR w prawym górnym rogu płytki Powerstar P3-01105 podobno pasuje do kodu Intela

Nazwa procesora 01105 jest bardzo zbliżona do intelowskiej 10105

Mówi się, że w wyścigu technologicznym Chiny już wkrótce wyprzedzą Stany Zjednoczone. Być może w pewnych jego dziedzinach sytuacja tak właśnie wygląda, ale w większości Państwo Środka nadal ogląda plecy swojego największego rywala. Nie rzadko Chińczycy uciekają się do kopiowania zachodnich rozwiązań, zgodnie z maksymą głoszącą, iż "kopiowanie jest najwyższym dowodem uznania". Chińczycy pochwalili się niedawno swoim najnowszym procesorem. Ten okazał się... rebrandowanym produktem marki Intel.W trakcie konferencji prasowej firma PowerLeader zachwalała swoją pierwszą generację procesorów o nazwie. Wskazywano na kompatybilność z x86, "ekstremalnie wysoką wydajność" i doskonałą współpracę z systemem Windows. Szybko okazało się, że chiński produkt przypomina jak żyw popularny swego czasu układ, który dziś w sklepach kupić można za około 300 złotych. Polecany był i nadal jest do najtańszych zestawów komputerowych do gier, co świadczy o jego wszechstronności.Identyczna liczba rdzeni, identyczna liczba wątków. Takie samo taktowanie, ale to nie wszystko. Na Twitterze wywiązała się dyskusja, w której internauci zwracają uwagę na więcej cech wspólnych łączących oba procesory. Wspólnymi ich mianownikami są:Oświadczenie na temat możliwości układu stanowiło małą wskazówkę co do tego, że Powerstar P3-01105 nie jest całkowicie "narodowym" produktem. Dyrektor PowerLeader powiedział zgromadzonym w trakcie wydarzenia, że nowy procesor ma niezwykle wysoką wydajność, która jest kilkakrotnie wyższa niż wydajność "krajowego procesora". To sugeruje, że Powerstar P3-01105 nie jest traktowany jako produkt własny Chińczyków.Chiny często lubią chwalić się swoją niezależnością od zachodu, ale ta niezależność czasami tak właśnie wygląda.Chińczycy liczą, że rocznie będą sprzedawali 1,5 miliona takich procesorów.Źródło: ITHome