iPhone 14 to największe rozczarowanie od lat. Wskazano najlepszego iPhone'a

Świat spodziewał się po nim więcej.

iPhone 14 Pro Max jest pierwszym smartfonem Apple, z którego korzystam naprawdę długo. Mówiąc krótko: jestem z niego zadowolony, czego dałem wyraz już w swojej ubiegłorocznej recenzji. Nie poleciłbym go z pewnością posiadaczom iPhone 13 Pro Max, bo zmiany w stosunku do poprzednika są po prostu zbyt niewielkie, ale trudno mi sobie wyobrazić, aby ktokolwiek miał nań narzekać. To kawał solidnego telefonu. Tymczasem, jak pokazuje raport opublikowany przez iPhone 14 to największa porażka Apple od dekady.Metaanaliza danych pochodzących z ponad 669 tysięcy recenzji w sieci pokazuje, że smartfonycieszą się kiepską estymą ze strony ich użytkowników. Ich oceny są najniższe od czasów premiery iPhone 8. Ba, pierwszy raz od dziesięciu lat nowy smartfon Apple ma gorsze recenzje ze strony użytkowników, niż model wcześniejszej generacji.

porównuje się tutaj. Sumarycznie może się okazać, że smartfon z mniejszą liczbą najwyższych ocen ma w sieci ma wyższą średnią ocen od modelu z większym odsetkiem recenzji 5-gwiazdkowych. Trudno byłoby to jednak przeanalizować, więc na potrzeby tej analizy przyjęto takie właśnie założenia.Zobaczcie tylko, jak sprawy miały się do tej pory. 69 procent recenzji iPhone 4 było recenzjami 5-gwiazdkowymi. W przypadku iPhone 5 było to już tylko 65 procent. Od jego debiutu smartfony Apple cieszyły się coraz lepszym odbiorem. iPhone 13 miał aż 80 procent 5-gwiazdkowych recenzji. A potem nadszedł debiut iPhone 14...

Najlepszy i najgorszy smartfon Apple

Odsetek recenzji 5-gwiazdkowych dla bazowych modeli iPhone. | Źródło: perfectrecNajtańszy iPhone 14 ma "tylko" 72 procent pięciogwiazdkowych recenzji. To wynik o punkt procentowy lepszy od iPhone 8, któremu towarzyszyły liczne mniejsze i większe afery, związane między innymi z jakością wykonania i baterią.Odsetek recenzji 5-gwiazdkowych dla bazowych modeli iPhone z uwzględnieniem iPhone 14. | Źródło: perfectrecRozłożenie sprawy na czynniki pierwsze pokazuje, że gorszymi opiniami użytkowników cieszy się też iPhone 14 Pro (76 procent 5-gwiazdkowych recenzji) oraz iPhone 14 Pro Max (80 procent). W przypadku ostatniego z modeli niepoważnym byłoby mówienie o jakiejś spektakularnej porażce, choć jest to najniżej oceniany smartfon Apple z dopiskiem Pro Max w nazwie.Odsetek recenzji 5-gwiazdkowych dla smartfonów iPhone z serii Pro Max. | Źródło: perfectrecJaki smartfon kupić? Wygląda na to, że jeżeli tylko Cię na to stać, świetny wyborem będzie iPhone 13 Pro Max. Obecnie jest to faktycznie doskonały wybór, zważywszy na jego atrakcyjną cenę - atrakcyjną na tle następcy. iPhone 13 Pro Max ma rewelacyjną baterię, robi piękne zdjęcia, jest nadal szalenie wydajny, ma piękny ekran... czego chcieć więcej? Ten smartfon Apple ma aż 86 procent 5-gwiazdkowych recenzji. Kolejne w zestawieniu są iPhone 11 Pro Max (84 procent) i iPhone 13 Pro (84 procent). Najgorszy smartfon Apple to z kolei zdaniem użytkowników iPhone 5C. Wcale mnie to nie dziwi.Smartfony Apple z najmniejszym i największym odsetkiem recenzji 5-gwiazdkowych. | Źródło: perfectrecA jak wyglądają Wasze doświadczenia z iPhone'ami? Który model uważacie za najlepszy, a który za najgorszy? I nie piszcie, że wszystkie są tak samo złe. To niepoważne.Źródło: perfectrec