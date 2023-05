Unboxing iPhone 15 Ultra na kanale znanego youtubera

Unbox Therapy zaskoczył wszystkich.

Apple iPhone 15 Ultra - unboxing

Jakiś czas temu zaprezentowaliśmy Wam to, jak będzie wyglądał iPhone 15 Pro . Premiera nowej generacji smartfonów Apple iPhone odbędzie się wprawdzie dopiero we wrześniu tego roku, ale już teraz za sprawą przeróżnych wycieków znamy mnóstwo szczegółów na ich temat. Ile z nich da się z czystym sumieniem określić mianem faktów? Zapewne całkiem sporo. Pewien znany YouTuber jest niektórych pewien tak bardzo, że zrobił na swoim kanale pseudoWygląda na to, że od strony wizualnej iPhone 15 Ultra nie ma przed nami żadnych tajemnic. Internauta prowadzący liczący 18,2 miliona subskrybentów kanał Unbox Therapy przygotował materiał wideo, na którym prezentuje makietę iPhone 15 Ultra stworzoną na podstawie wszystkich najwiarygodniejszych wcześniejszych przecieków.Różnice pomiędzy iPhone 14 Pro Max i iPhone 15 Ultra zapowiadają się na kosmetyczne. Niewprawione oko będzie miało problem z rozróżnieniem obu tych modeli. Diabeł tkwi jednak w szczegółach i youtuber akcentuje je wszystkie - przeprojektowany przycisk wyciszania powiadomień, złącze USB-C po raz pierwszy w iPhonie oraz odrobinkę tylko mniejszy notch. Zawiedzeni będą ci, którzy spodziewają się rewolucji w kwestii wyglądu nowego flagowca.Jeżeli jesteś zainteresowany nowościami w smartfonach z serii iPhone 15, przygotowaliśmy na ten temat odrębny, wyczerpujący wpis - znajdziecie go poniżej. Jeśli chodzi zaś o iPhone 15 ultra, to jego cena może okazać się szokująca ...Źródło: YouTube