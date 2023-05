Ten film usunie wodę z głośników w Twoim smartfonie

Przydatna rzecz.

Jak usunąć wodę z głośników smartfona?

"Click or tap the button above to activate blower"

Nawet wodoodporne telefony mogą działać gorzej po kontakcie z wodą. Dlaczego? Przyczyna jest naprawdę prozaiczna. Krople wody dostające się do przestrzeni, w których znajdują się głośniki, skutecznie zniekształcają dźwięk, pogarszając jego jakość. O ile producenci smartwatchy oferują czasami specjalne apki do osuszania stosowanych w niektórych modelach głośników, w przypadku smartfonów usuwanie wody z głośników jest tylko z pozoru większym wyzwaniem.Zdarza się, że producenci inteligentnych zegarków instalują na nich dedykowane aplikacje, których jedynym zadaniem jest usuwanie wody z głośnika. W tym celu urządzenie emituje dźwięki o odpowiedniej częstotliwości, którym towarzyszą wibracje. Jeśli głośnik w Twoim smartfonie przestał działać lub odtwarza dźwięki o pogorszonej jakości w wyniku kontaktu z wodą, zastosuj się do poniższych kroków i uruchom zamieszczone tu nagranie.Jeżeli Twój smartfon nie jest wodoodporny, a woda dostała się do głośnika, natychmiast wyłącz urządzenie. Dzięki temu może Ci się udać uniknąć pogorszenia sytuacji. W dalszej kolejności spróbuj wytrząsnąć wodę z wnętrza, a następnie sięgnij po patyczek do uszu lub kawałek watki i dotykając głośnik odsącz z niego wodę.Po wyczyszczeniu głośnika w ten sposób spróbuj dmuchnąć weń z pewnej odległości w taki sposób, aby spróbować wydmuchać zalegające tam resztki wody. Stosowanie sprężonego powietrza jest ryzykowne, gdyż może wepchnąć ciecz głębiej do urządzenia.Ostatnim krokiem jest odtworzenie dźwięków o zmiennej częstotliwości, głośnikiem do dołu. Może to pomóc "wypchnąć" resztki wody na zewnątrz. Spróbuj to zrobić, oczywiście po uprzednimsmartfona.Możesz też uruchomić stronę internetową fixmyspeakers.com na swoim smartfonie i kliknąć na banerek znajdujący się na górze witryny ponad napisemIstnieje wiele podobnych plików audio oraz dedykowanych aplikacji - działają... różnie. Warto sięgnąć po kilka zanim ostatecznie się poddasz.Żadna z metod nie pomogła? Prawdopodobnie pozostaje Ci wizyta w serwisie.Źródło: mat. własny, zdj. tyt. Canva Pro