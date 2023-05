16-latka zginęła rozmawiając przez telefon w wannie. Zdecydował jeden szczegół

Nie postępuj tak, jak ona.

16-letnia Włoszka zginęła korzystając ze smartfona w wannie

Najwięcej wypadków zdarza się w domu lub w niewielkiej od niego odległości. Badania w tej kwestii nie kłamią. Niestety, wiele spośród tych wypadków okazuje się fatalnych w skutkach. Niedawno informowaliśmy o przypadku, w którym eksplozja smartfona zabiła 8-letnią dziewczynkę . Zawiniła prawdopodobnie bateria. Tani przewód doprowadził w innej sytuacji do poparzenia twarzy pewnej 17-latki , która postanowiła ładować telefon przy swoim łóżku. Teraz włoskie media donoszą o tragedii, jaka wydarzyła się w Montefalcione.Wiele osób uwielbia korzystać ze swojego smartfona w wannie. Oddając się ciepłej kąpieli użytkownicy tych urządzeń grają w gry, oglądają filmy, przeglądają Internet, czytają książki lub po prostu słuchają muzyki. Nie ma w tym większego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego - uszkodzeniu prędzej ulegnie smartfon, o ile nie jest wodoszczelny, a zaliczy kontakt z wodą. Wszystko to pod warunkiem, że nie popełni się błędu, który popełniła 16-letniaNastoletnia Włoszka zrobiła coś, czego nigdy nie powinniście robić. 16-latka leżała w wannie ze smartfonem w dłoni. Smartfonem, który. Młoda kobieta była sama w domu, gdy prowadziła rozmowę ze swoją koleżanką. Niespodziewanie sprzęt wypadł z jej dłoni i wpadł do wody.