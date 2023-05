Układy AMD Ryzen 7040U zaprezentowane. Firma chwali się dziwnym wykresem

AMD chwali się dziwnymi wykresami.

Firma AMD zaprezentowała swoje nowe APU z serii Ryzen 7040U, zapowiedziane jeszcze w trakcie odbywających się w Las Vegas targów CES 2023 w styczniu bieżącego roku.. Producent twierdzi, że układy są w stanie rywalizować jak równy z równym z najnowszymi czipami mobilnymi firm Intel i Apple. Podzespoły te znajdą zastosowanie w najlżejszych i najbardziej kompaktowych ultramobilnych laptopach.Układy AMD Ryzen 7040U to energooszczędne wersje propozycji z serii Ryzen 7040HS. W skład rodziny produktowej AMD Ryzen 7040U wchodzi łącznie czterech przedstawicieli o TDP zawierającym się w przedziale od 15 do 30 W. Mowa o układach:- 3,3/5,1 GHz, 8 rdzeni/16 wątków, 12 rdzeni GPU 2,7 GHz, Ryzen AI- 3,5/4,9 GHz, 6 rdzeni/12 wątków, 8 rdzeni GPU 2,6 GHz, Ryzen AI- 3,2/4,9 GHz, 6 rdzeni/12 wątków, 4 rdzeni GPU 2,5 GHz- 3/4,7 GHz, 4 rdzenie/8 wątków, 4 rdzeni GPU 2,5 GHzJak widzicie cztery układy klasy AMD Ryzen 7040U różnią się nie tylko liczbą rdzeni i wątków, ale także obsługą Ryzen AI i możliwościami układów graficznych. Dwa czołowe APU obsługują sztuczną inteligencję i najszybsze iGPU, a dwa słabsze modele nie obsługują sztucznej inteligencji i wykorzystują słabsze iGPU 740M.

AMD Ryzen 7040U - wydajność

Źródło: AMDAMD dość odważnie porównuje swoje propozycje do tych od konkurencji. Przedstawiciele "czerwonych" twierdzą, iż AMD Ryzen 7 7840U przewyższa czołowy układ Intel Raptor Lake P swoją wydajnością o 30-130 procent, w zależności od zastosowań. W przypadku gier w Full HD w niskich ustawieniach graficznych zintegrowany Radeon 780M ma oferować znacznie lepszą moc obliczeniową od tego, co serwuje Intel.AMD Ryzen 7 7840U vs Intel Core i7-1360P w grach w rozdzielczości 1080p. | Źródło: AMDLekkie zdumienie może wywołać porównanie AMD z czipem Apple M2 , gdzie to AMD góruje. Wątpliwości budzą słupki odnoszące się do zupełnie niesprecyzowanych aplikacji i benchmarków.AMD Ryzen 7 7840U vs Apple M2 w aplikacjach. | Źródło: AMDPoczekajmy lepiej z ocenami wydajności na pierwsze niezależne, poważne testy...Źródło: AMD