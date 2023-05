Patriot Viper Xtreme 5 - ultraszybkie pamięci DDR5 w Polsce

Propozycja dla najbardziej wymagających.

Patriot Viper Xtreme 5 - cena w Polsce

Pamięci RAM w standardzie DDR5 cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Obsługujące je płyty główne sprzedawane są już w całkiem atrakcyjnych cenach, a i koszt samych modułów RAM przestał odstraszać. Oczywiście nie każdy użytkownik komputera stacjonarnego szuka oszczędności - niektórzy chcą korzystać ze sprzętu z najwyższej półki. Takim mają być kości pamięci Patriot Viper Xtreme 5, które jeszcze w tym miesiącu trafią do polskich sklepów.Patriot Viper Xtreme 5 to "rekordowo szybkie pamięci DDR5", które oferują taktowania sięgające 8000 MHz. Seria zadebiutuje w polskich sklepach w maju tego roku. Flagowy produkt stworzono z myślą o overclockerach, ale też graczach, entuzjastach technologii i profesjonalistach, którzy na co dzień robią użytek z kości pamięci o doskonałych parametrach.