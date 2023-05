Google Pixel Fold oficjalnie zaprezentowany, ale to jeszcze nie to, na co czekamy

Oficjalny zwiastun urządzenia.

Google Pixel Fold - oficjalny zwiastun

Jaki powinien być Pixel Fold?

Pogłoski o będącym w przygotowaniu składanym smartfonie Google pojawiały się już w 2021 roku. Dopiero wczoraj jednak firma z Mountain View zdecydowała się je potwierdzić, oficjalnie prezentując Google Pixel Fold . Materiał wideo okraszono nawiązującym do przypadającego tradycyjnie na 4 maja Dnia Gwiezdnych Wojen (ang. Star Wars Day) podpisem, stanowiącym z kolei nawiązanie do kultowej frazy "may the Force be with you" (pol. niech moc będzie z Tobą).Nie, Google nie odsłoniło wszystkich swoich kart. Spot promujący smartfon Googler Pixel Fold ma zaledwie 8 sekund i zdradza jedynie wygląd urządzenia. Co więcej, zawiera frazę sugerującą, że do jego premiery zostało jeszcze trochę czasu.Na powyższej reklamie widnieje napis mówiący w sposób jednoznaczny, że Google Pixel Fold nie został wciąż zatwierdzony przez FCC (ang. Federal Communications Commission), czyli Federalną Komisję Łączności oraz innych regulatorów.Więcej szczegółów na temat Google Pixel Fold usłyszymy z pewnością naw przyszłym tygodniu.Wyświetlacz wewnętrzny OLED po rozłożeniu ma mieć przekątną 7,6 cala i rozdzielczość 1840x2208 pikseli. Ten zewnętrzny ma cechować przekątna 5,8 cala oraz rozdzielczość 1080x2092 pikseli - ma to być również panel OLED.Google Pixel Fold wykorzystywać ma autorski układ Google Tensor G2 oraz 12 GB pamięci LPDDR5. Użytkownicy skorzystają z 512 GB przestrzeni na dane w standardzie UFS 3.1 - szybkiej, ale wcale nie najnowocześniejszej.Cena? Około 1700 dolarów. W Polsce? Oficjalnie niedostępny, jak każdy inny smartfon Google. Wybrane sklepy zapewne będą sprzedawać go za około 10 000 złotych.Źródło: Google