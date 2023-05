Motorola Edge 40 już w Polsce. Ten trik pozwoli kupić ją 500 złotych taniej

Zobacz, co obejrzeć na HBO Max w maju.

Przetestowaliśmy już dla Was smartfon Motorola Edge 40 Pro. Okazało się, że to naprawdę porządny flagowiec. Do polskich sklepów wkrótce trafi nieco tańszy model z tej serii, a konkretnie Motorola Edge 40. Poznaliśmy właśnie jego cenę oraz ofertę przedsprzedażową. Już teraz zdradzę, że będzie znacznie atrakcyjniej wyceniony od wariantu z dopiskiem Pro.I oto jest. Motorola Edge 40 debiutuje w Polsce w całkiem kuszącej cenie. Urządzenie zamknięte w obudowie o grubości zaledwie 7,58 mm, z certyfikacją IP68, wyposażono w ekran P-OLED o przekątnej 6,55 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu 144 Hz.

Cena Motorola Edge 40 w Polsce

Źródło: MotorolaO wydajność Motorola Edge 40 dba MediaTek Dimensity 8020 oraz 8 GB pamięci RAM LPDDR4X. Do dyspozycji użytkownika oddano 256 GB pamięci w szybkim standardzie UFS 3.1. Sprzęt działa pod kontrolą Androida 13.Aparat główny jest podwójny. Z tyłu znajduje się matryca 50 Mpix z obiektywem f/1.4 z OIS oraz moduł 13 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Z przodu usytuowano kamerkę do selfie z matrycą 32 Mpix.Zielona Motorola Edge 40. | Źródło: MotorolaMotorola Edge 40 zasila bateria o pojemności 4400 mAh. W zestawie znalazła się ładowarka TurboPower o mocy 68 W.Smartfon Motorola Edge 40 (8/256 GB) da się kupić w przedsprzedaży już teraz, w rekomendowanej cenie 2999 złotych. W regularnej sprzedaży Edge 40 zadebiutuje już 18 maja.Co ważne, w ramach przedsprzedaży można skorzystać z programu Trade in. Trade up. Wystarczy oddać jakikolwiek inny smartfon, by dostać zań gwarantowane 500 złotych + kwotę jego wyceny. Podpowiem, że nie trzeba oddawać drogiego smartfona w stanie idealnym, wręcz przeciwnie.Czarna Motorola Edge 40. | Źródło: MotorolaDo wyboru są trzy wersje kolorystyczne: czarna (Eclipse Black) i zielona (Nebula Green) z wykończeniem ze skóry wegańskiej oraz błękitna (Lunar Blue) - z akrylowymi pleckami.Urządzenie można zamówić w sklepach RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik oraz Sferis i u operatorów sieci: Plus, Play i T-Mobile.Źródło: Motorola