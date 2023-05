288 użytkowników Darknetu aresztowanych. Europol i FBI nie miały litości

Tak trzymać.

Europol zatrzymał przestępców z dark webu

"Nasza koalicja organów ścigania na trzech kontynentach dowodzi, że wszyscy radzimy sobie lepiej, kiedy pracujemy razem"

"Ta operacja wysyła mocne przesłanie do przestępców aktywnych w ciemnej sieci: międzynarodowe organy ścigania mają środki i możliwości, aby was zidentyfikować i pociągnąć do odpowiedzialności za wasze nielegalne działania. Nie ukryjecie się nigdzie".

To kolejna seria zatrzymań

"Nasza wiadomość dla przestępców w ciemnej sieci jest następująca: możesz próbować ukrywać się w najdalszych zakątkach internetu, ale Departament Sprawiedliwości cię znajdzie i pociągnie do odpowiedzialności za twoje czyny"