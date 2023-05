Najnowsze telewizory LG nadzieją na lepsze jutro dla koreańskiej firmy

Wyniki sprzedażowe LG lecą w dół

Nowe TV OLED – nadzieja LG electronics na lepsze jutro

Model LG G3 / Źródło: LG

„aby zapewnić bardzo dobrą jakość video i audio, procesor serii α9 Gen6 AI wykorzystuje wspomaganą sztuczną inteligencją zaawansowaną technologię głębokiego uczenia. Funkcja AI Picture Pro oferuje teraz ulepszone skalowanie obrazu. Zawiera także opcję OLED Dynamic Tone Mapping Pro. Pomaga ona ujawnić ukryte szczegóły i nadaje głębię każdej klatce filmu lub serialu. ‘Dzieli’ bowiem obraz na 20 tysięcy bloków, analizując każdy z nich w czasie rzeczywistym, by odnaleźć najciemniejsze i najjaśniejsze obszary. Efektem jest precyzyjna optymalizacja HDR, która zapewnia widzom bardziej wciągające wrażenia. Dodatkowo AI Picture Pro wykorzystuje HDR Expression Enhancer – technologię przetwarzania obrazu. Wykrywa ona i udoskonala w każdej scenie ważne obiekty (np. twarze), nadając im bardziej realistyczny wygląd o zwiększonej ostrości i trójwymiarowości. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu mapowania tonów opartego na głębokim uczeniu się. Ponadto procesor α9 Gen6 AI zasila system LG AI Sound Pro, zapewniając wirtualny dźwięk przestrzenny 9.1.2 z wbudowanych głośników telewizora.”

Model LG C3 / Źródło: LG

„pięcioletnia gwarancja na panel OLED ma na celu zaoferowanie wyjątkowego serwisu klientom, którzy kupują flagowe modele premium LG OLED Z3 SIGNATURE 8K i LG OLED evo G3 Gallery Design. Obecnie LG nie planuje wprowadzenia takiego programu gwarancyjnego dla telewizorów z innych serii, takich jak LG OLED evo C3.”

OLED-y LG na tle konkurencji

Model LG G3

Telewizory LG QNED

„LG Electronics nie udziela informacji o liczbie stref wygaszania”

LG QNED85 vs. Mini LED innych producentów

Modele LG G3 i LG C3

Cena – klucz do sukcesu

Polski oddział LG Electronics w ostatnim okresie przeżywał ciężkie chwile. Źródłem problemów była nieciekawa sytuacja biznesowa w segmencie TV. Sprzedaż telewizorów mocno spadła, co doprowadziło do utraty przez LG pozycji lidera w kategorii odbiorników OLED. Nowy line-up wygląda dobrze, lecz czy wystarczająco, aby umożliwić koreańskiej firmie powrót na miejsce sprzed kryzysu? Chcąc odpowiedzieć na to pytanie musiałem przeanalizować krok po kroku ofertę LG na 2023 r., w oparciu o gamę produktową oraz wstępne specyfikacje konkurencyjnych modeli innych producentów.Jak co roku, głównym motorem sprzedaży mają być modele OLED. Sytuacja wręcz oczywista, gdyż firma od dekady systematycznie inwestuje w rozwój tej technologii. Ponadto w ofercie znajdziemy telewizory Mini LED, a także trzy inne serie LCD LED.Problemy LG na polskim rynku zaczęły się w sierpniu 2022 r. Do tego momentu firma piastowała pozycję wicelidera pod względem sprzedaży TV zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym. Natomiast już w październiku (o czym informowałem na swoim Twitter ), koreański producent zanotował ledwo 9% udział w rynku. Pozwoliło mu to na zajęcie dopiero czwartej lokaty. W tym miejscu należy zaznaczyć, że od samego początku wprowadzenia na półki sklepowe odbiorników OLED, LG było niekwestionowanym numerem jeden w ilości oraz wartości sprzedawanych telewizorów tego typu. Niestety w czwartym kwartale 2022 r. LG musiało oddać swojej konkurencji i ten bastion. W marcu 2023 r. Samsung poinformował, że w lutym w kategorii OLED zajął on pierwsze miejsce – szacowany udział wartościowy w rynku wyniósł 37%. Z nieoficjalnych informacji, do których udało mi się dotrzeć wynika, że w pierwszym kwartale 2023 r. LG powróciło na fotel lidera w kategorii TV OLED, lecz tylko pod względem ilości sprzedawanych sztuk. Niemniej w porównaniu do analogicznego okresu z 2022 r. udział ten spadł o połowę.Obiektywnie mówiąc, oferta LG w segmencie OLED zapowiada się bardzo obiecująco. Na rynku pojawią się trzy serie odbiorników 4K różniących się od siebie ewidentnie specyfikacją techniczną oraz ceną. Znajdzie się też jeden model 8K Z3 (88”, 77”). W tym roku producent zrezygnował z serii A – modelu 60Hz. W mojej opinii jest to słuszna decyzja, gdyż egzemplarz ten mocno deprecjonował koreański line-up OLED-owy. Należ mieć na uwadze, że telewizory z matrycą organiczną należą do produktów premium. Ciężko zatem używać tego sformułowania w przypadku odbiorników wyposażonych jedynie w matrycę 60 Hz.Flagowym produktem w kategorii OLED jest seria G3, która będzie dostępna w trzech przekątnych: 55”, 65”, 77”. W modelu znajdziemy technologię MLA (Micro Lens Array) oraz specjalny algorytm. Między warstwą szkła, a warstwą WOLED została zastosowana powłoka z miliardami mikrosoczewek, które w efekcie końcowym umożliwiają uzyskanie przez panel OLED większej jasności. Następuje to dzięki lepszemu tzw. skupieniu emitowanego.Warto zaznaczać, że tego typu rozwiązanie finalnie może mieć bardzo istotny wpływ dla treści w szerokim zakresie dynamiki, gdyż im większa jasność wyrażona w tzw. nitach, tym lepszy efekt HDR.W modelu OLED G3 producent zastosował technologię Super Anti Reflective, która ma za zadanie zminimalizować tzw. odbycia światła/refleksy występujące na ekranie TV. W telewizorze znajdziemy 4 złącza HDMI 2.1.Seria G3 została wyposażona w procesor α9 Gen6 AI, który również znajdziemy w modelach C3. Według informacji przesłanych przez producenta:Tyle teorii. Miejmy nadzieję, że będzie nam dane w redakcji sprawdzić faktyczne możliwości procesora α9 Gen6 AI w realnych warunkach.W serii C3 znajdziemy, aż sześć przekątnych: 42”, 48”, 55”, 65”, 77”, 83”. Odbiornik ten, podobnie jak w przypadku G3, otrzymał panel OLED typu EVO. W modelu od 55” będzie dostępna technologia Brightness Booster, która ma zapewnić większą jasność panelu.Najniżej pozycjonowanym produktem w segmencie OLED jest egzemplarz B3 z procesorem α7 Gen6 w trzech przekątnych do wyboru: 55”, 65”, 77”. Model ten w porównaniu do G3 i C3 będzie miał niższą jasność panelu, co zapewne przełoży się na słabszy efekt HDR.Warto zauważyć, że LG w tym roku ponownie zdecydowało się zaoferować swoim klientom pięcioletnią gwarancję na wybrane modele OLED. Postanowiłem zatem zapytać dlaczego seria C3 OLED nie została objęta pięcioletnią gwarancją. W odpowiedzi otrzymałem informację:Zestawiając najnowsze propozycje produktowe LG z kategorii OLED TV, tylko Philips może pochwalić się równie szeroką ofertą (tj: ilością modeli, różnymi rozmiarami przekątnych oraz technologią MLA). Bardzo ciekawie zapowiada się batalia w segmencie premium pomiędzy LG G3, a Philips OLED+ 908. Oba egzemplarze zostały wyposażone w MLA, a także będą dostępne w tych samych przekątnych (55”, 65”, 77”). Na papierze, czysto hipotetycznie, lepiej prezentuje się model 908, gdyż dysponuje listwą dźwiękową Bowers & Wilkins oraz nowocześniejszym pilotem (z podświetlaną klawiaturą).Należy pamiętać, że na rynku w 2022 r. zadebiutował OLED z kropkami kwantowymi (Sony, Samsung) – QD-OLED. Samsung w tym roku udowodnił, że nie zamierza odpuszczać tej kategorii produktowej. Natomiast Sony w swojej ofercie posiada zarówno wspomniany QD-OLED, jak i klasyczny OLED (WOLED). Jak łatwo zauważyć, konkurencja w tym segmencie TV w 2023 r. jest bardzo duża. Tym samym LG Electronics będzie musiało mocno się postarać, aby poprawić swoje wyniki sprzedażowe z ostatniego półrocza.Podczas prasowej prezentacji modeli QNED, która odbyła się kilka dni temu, zabrakło kluczowych informacji. Jednak na początek uporządkujmy wszystko to, co już wiem w temacie telewizorów LCD LED marki LG.W ofercie znajdziemy trzy serie odbiorników QNED z technologią Quantum Dot. Najwyżej pozycjonowaną serią będzie Mini LED: QNED85 (55”, 65”, 75”, 86”) z matrycą 120 Hz typu IPS oraz posesorem α7 Gen6.Model QNED80 (50”, 55”, 65”, 75”, 86”) zostanie wyposażony w podświetlenie krawędziowe oraz technologię Dimming Pro. Ponadto w egzemplarzu zastosowano 120 Hz matrycę typu IPS oraz procesor α7 Gen6.QNED75 to kolejna koreańska propozycja, która ma pojawić się w następujących przekątnych: 43”, 50”, 55”, 65”, 75”). Na pokładzie TV znajdziemy procesor α5 oraz 60Hz matrycę typu IPS.W ofercie LG będzie również dostępna budżetowa seria NanoCell NANA77 (43”, 50”, 55”, 65”, 70”, 75”, 86”).Niestety nie udało się ustalić iloma strefami wygaszania będzie dysponował MiniLED QNED85. Według oficjalnej informacji producenta:. Jednak w trakcie prezentacji, na jednym ze slajdów pojawiły się pewne dane odnośnie 86” QNED85, z których wynika, że odbiornik ten został wyposażony w 6000 diod LED oraz w 300 stref wygaszania.Co tu dużo pisać, w przypadku QNED85 szału nie ma. Biorąc pod uwagę mocną konkurencję w tym segmencie, LG prezentuje się wręcz przeciętnie. W przypadku telewizorów Mini LED Sony czy TCL, mamy do czynienia z matrycami typu VA, które lepiej reprodukują czerń niż typ IPS, znajdujący się w QNED85. Niedawno w Mediolanie firma TCL zaprezentowała model C845 , który m.in.: w 65” oferował 576 stref wygaszania – cena 6 599 zł. Natomiast Sony w modelu Bravia XR X95L 75” umieściło około 690 stref - cena na tą chwilę jest nieznana. Nie należy zapominać o szerokiej ofercie Samsunga, który notabene jest liderem sprzedaży w Polsce w kategorii odbiorników Mini LED.Nowa oferta telewizorów LG Electronics została zaprezentowana tylko połowicznie, gdyż znamy już modele, lecz brak informacji odnośnie niektórych specyfikacji TV oraz cen. To właśnie ceny mogą okazać się w tym roku kluczem do sukcesu, gdyż klienci coraz częściej oglądają każdą wydaną złotówkę. W nieoficjalnej rozmowie z przedstawicielami LG Electronics w trakcie spotkania prasowego otrzymałem informację, że firma planuje bardzo ciekawą propozycję przedsprzedażową. Oferta nie jest jeszcze znana, gdyż producent dopiero dopina szczegóły promocji. Uważam, że to dobry ruch ze strony koreańskiej firmy, która co by nie mówić zaliczyła niezły nokdaun sprzedażowy w ostatnich miesiącach.Wejście na rynek z nowymi produktami już na samym starcie sprzedaży w atrakcyjnej cenie może okazać się strzałem w dziesiątkę w walce o klienta. Nie ma co ukrywać, LG Electronics to duży gracz na rynku OLED TV, który nie pozwoli sobie tak łatwo odebrać pozycji wypracowanej od lat. Jest też druga strona medalu, która na pewno ucieszy potencjalnych klientów. Większa konkurencja wśród producentów OLED, bardziej wyrównane wyniki sprzedażowe między Sony, Philips, Samsung, a LG będą dobrym katalizatorem do walki o klienta. A ta będzie prowadzona na wielu płaszczyznach m.in.: w formie okresowych promocji, wyprzedaży, czy cashbacku.fot. tyt. LG