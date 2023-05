Dlaczego warto aktualizować BIOS płyty głównej (i nie tylko)? Zobacz na moim przykładzie

Nowy BIOS zdziałał cuda.



Aktualizacje traktuje się po macoszemu

Od jakiegoś czasu mamy w redakcji AsRock Z790 Taichi Carrara, procesor Intel Core i9-13900K, 32 GB pamięci Hikvision U1 DDR5-6200 CL34 oraz kartę graficzną Palit RTX 4080 GameRock OC. Musicie przyznać, że to całkiem przyjemna konfiguracja. Od razu po złożeniu w całość jej praca pozostawiała jednak nieco do życzenia.



I coś mi nie pasowało.



Aktualizacja płyty głównej? A na co to komu? A dlaczego?

Zawsze po złożeniu nowego komputera uruchamiam przeróżne benchmarki, a później bawię się w overclocking i undervolting. Moje podejrzenie wzbudziły zatrważająco wysokie temperatury procesora Intel Core i9-13900K, pomimo zastosowania nań chłodzenia NZXT X73 Kraken. To wydajne chłodzenie wodne typu AIO z 360-milimetrową chłodnicą. Tak, Intel Core i9-13900K jest niebywale prądożernym procesorem, ale żeby aż tak? Okazało się, że winne były ustawienia BIOS od AsRocka, który nieco zbyt optymistycznie podszedł do kwestii napięć i kilku innych ustawień. Intel Core i9-13900K rozgrzewał się do 115 stopni, włączał się throttling, a procesor nadal utrzymywał wysokie temperatury. W Cinebench R23 zobaczyłem wynik rzędu 31000 punktów, podczas gdy powinien wynosić co najmniej 38000 punktów.



Użytkownicy komputerów swoje zainteresowanie w zakresie aktualizacji oprogramowania ograniczają zazwyczaj do cyklicznego sprawdzania dostępności poprawek dla systemu Windows. Okej, gracze instalują co jakiś czas nowe sterowniki dla kart graficznych za pośrednictwem apek pokroju NVIDIA GeForce Experience AMD Radeon Software Adrenalin Edition , ale na ogół na tym właśnie się kończy. Ja należę do zapewne promila osób interesujących się również mniej oczywistymi łatkami. Po pierwszym uruchomieniu platformy zainstalowałem między innymi komplet sterowników dla płyty głównej. Mam na myśli nie tylko sterowniki chipsetu, karty dźwiękowej i sieciowej. Zaktualizowałem też oprogramowanie mikroukładowe BIOS do najnowszej wersji o numerze 5.02.I coś mi nie pasowało.Zawsze po złożeniu nowego komputera uruchamiam przeróżne benchmarki, a później bawię się w overclocking i undervolting. Moje podejrzenie wzbudziły zatrważająco wysokie temperatury procesora Intel Core i9-13900K, pomimo zastosowania nań chłodzenia NZXT X73 Kraken. To wydajne chłodzenie wodne typu AIO z 360-milimetrową chłodnicą. Tak, Intel Core i9-13900K jest niebywale prądożernym procesorem, ale żeby aż tak? Okazało się, że winne były ustawienia BIOS od AsRocka, który nieco zbyt optymistycznie podszedł do kwestii napięć i kilku innych ustawień. Intel Core i9-13900K rozgrzewał się do 115 stopni, włączał się throttling, a procesor nadal utrzymywał wysokie temperatury. W Cinebench R23 zobaczyłem wynik rzędu 31000 punktów, podczas gdy powinien wynosić co najmniej 38000 punktów.