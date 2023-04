Redmi Note 12 Pro zapalił się w kieszeni. Zła passa trwa

To już drugie takie doniesienie w tym tygodniu.

Redmi Note 12 Pro zapalił się w kieszeni

Na pewno nie można mówić tu o żadnej czarnej serii, ale ostatnie dni nie są zbyt korzystne dla wizerunku smartfonów należącej do Xiaomi marki Redmi . Kilka dni temu media obiegła informacja o 8-letniej dziewczynce, która zginęła w wyniku wybuchu smartfona Redmi Note 5 Pro . Stan leciwego urządzenia nie był znany, ale z racji tego, że to już dość stary sprzęt... w każdym razie, skończyło się na spekulacjach, a policja w Indiach prowadzi w tej sprawie śledztwo. Tym razem w centrum zainteresowania znalazł się Redmi Note 12 Pro.Wysokie temperatury są wrogiem elektroniki użytkowej. Wraz ze wzrostem temperatury procesory, układy graficzne i inne podzespoły działają coraz mniej wydajnie. Odpowiednie zabezpieczenia mają zapobiegać zjawisku przegrzewaniu się, mogącemu prowadzić do uszkodzenia komponentów lub całego sprzętu. W przypadku Redmi Note 12 Pro należącego do pewnego Hindusa coś poszło nie tak.Naveen Dahiya zakupił swojego Redmi Note 12 Pro w lutym 2023 roku. 11 kwietnia trzymał go w kieszonce swojej koszuli, gdy nagle poczuł swąd i zobaczył unoszący się z niej dym. Nagle podskoczył jak szalony, bo gorący smartfon zaczął parzyć go w klatkę piersiową. Sprzęt płonął. Mężczyzna błyskawicznie wyrzucił go z kieszeni, zanim ten wyrządził większe obrażenia jego skórze.Nie wiadomo, co mogło spowodować zapłon Redmi Note 12 Pro. Nie wiadomo w jakim stanie był sprzęt i czy w jakiś sposób nie doszło do rozszczelnienia baterii. Dahiya skontaktował się z Redmi, jednakże dostał "niesatysfakcjonującą" odpowiedź. W swoich skasowanych już tweetach zapowiedział skierowanie sprawy do sądu, jeśli Redmi nie weźmie odpowiedzialności za zdarzenie.