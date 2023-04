Google Pixel Fold wygląda fenomenalnie na prasowych zdjęciach z wycieku

Koniec tajemnic.

Zdjęcia Google Pixel Fold w sieci przed premierą

Google Pixel Fold - data premiery

Oj będzie się działo w tym roku w temacie składanych smartfonów. Już w sierpniu odbędzie się premiera telefonu Samsung Galaxy Z Fold5 , o którym wiemy już prawie wszystko za sprawą niedawno opisywanego przez nas sporego wycieku. Składany iPhone to coś, co istnieje na razie jedynie w fazie spekulacji, ale za rok... kto wie? Z pewnością na przestrzeni nadchodzących tygodni swojego składaka zaprezentuje światu Google. Google Pixel Fold po dwóch latach od pierwszy zapowiedzi nareszcie jest bliski debiutu.W minionym tygodniu wygląd Google Pixel Fold zdradził wyciek Kuby Wojciechowskiego, który przedstawił nowość na materiale wideo nadesłanym przez swojego informatora. Teraz za sprawą Evana Blassa, innego znanego leakstera, w Internecie ukazały się jego zdjęcia marketingowe. Są to rzekomo rendery pochodzące bezpośrednio od Google.Evan Blass poprzez swoje konto @evleaks na Twitterze opublikował garść materiałów w detalu ujawniających to, jak będzie wyglądał Google Pixel Fold. Próżno tu szukać większej rewolucji, ale sprzęt może się podobać.Google Pixel Fold. | Źródło: Evan Blass (@evleaks)Szczerze? Na fotografiach, czy raczej renderach prasowych, nie widać niczego, czego nie widzieliśmy do tej pory na innych nieoficjalnych grafikach. Co ważne, zdjęcia od Evana Blassa są zbieżne z poprzednimi, zatem można założyć, że wygląd Google Pixel Fold nie jest już tajemnicą. Wciąż nie wiemy, jak bardzo wyspa aparatów wystaje znad obudowy lub jak dokładnie prezentuje się wyświetlacz, a to istotne szczegóły.Google Pixel Fold. | Źródło: Evan Blass (@evleaks)Google Pixel Fold najpewniej zostanie zaprezentowany w maju tego roku. Jego cena nie powinna przekroczyć 10 tysięcy złotych.Jeśli jesteście zainteresowani specyfikacją tego urządzenia, omówiliśmy ją przy okazji tego wpisu Źródło: Twitter