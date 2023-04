Fresh ‘n Rebel Twins Elite - holenderskie słuchawki zmierzają do Polski

Najwyższy model tego producenta.

Do polskich sklepów w maju nowe słuchawki holenderskiej marki Fresh 'n Rebel. Po modelach Twins 1 i Twins 3 oraz Twins ANC z systemem redukcji hałasów tła przyszła kolej na najbardziej zaawansowany model. Fresh 'n Rebel Twins Elite True Wireless to nowości w postaci funkcji Personal Sound od Audiodo, ulepszonej funkcji Adaptive Hydrid ANC i Bluetooth Multipoint.Twins Elite obsługują technologię Adaptive Hybrid Active Noise Cancelling (ANC), dzięki której słuchawki automatycznie wybierają najodpowiedniejszy poziom tłumienia hałasu w zależności od otoczenia. Obie słuchawki Twins Elite mają po trzy mikrofony, z czego dwa służą do aktywnego usuwania szumów, a jeden umożliwia usuwanie szumów otoczenia (ENC).

Źródło: Fresh 'n RebelDo sterowania słuchawkami Fresh 'n Rebel Twins Elite True Wireless wykorzystuje się aplikację Personal Sound od szwedzkiego Audiodo. Twins Elite dzięki niej testują słuch danej osoby na wszystkich częstotliwościach i stroją dźwięk w słuchawkach pod kątem docelowego odbiorcy.Źródło: Fresh 'n RebelBluetooth Multipoint pozwala z kolei jednocześnie podłączyć do słuchawek Twins Elite dwa urządzenia (np. telefon i laptop). W zestawie z dousznymi słuchawkami Twins Elite znajdują się 3 rozmiary miękkich końcówek silikonowych, dopasowujących się idealnie do ucha. Same słuchawki mają odporność na zachlapania klasy IPX4.Źródło: Fresh 'n RebelFresh 'n Rebel Twins Elite True Wireless mają zapewnić łączny czas odtwarzania wynoszący 29 godzin, uwzględniając ładowanie w etui. Bez niego mogą działać do 9 godzin. Sprzęt wspiera bezprzewodowe ładowanie. 15 minutowe ładowanie ma pozwolić na nawet 4 godziny odtwarzania muzyki.Cena Fresh 'n Rebel Twins Elite True Wireless wyniesie ok. 619,19 złotych. Słuchawki będą dostępne w czterech kolorach: Storm Grey (ciemnoszarym), Silky Sand (złotym), Dive Blue (niebieskim) i Deep Mauve (ciemnym, śliwkowym fiolecie).Źródło: inf. prasowa