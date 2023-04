Cooler Master Oracle Air - zrób sobie zewnętrzny dysk SSD

Obudowa na dysk SSD M.2.

Cooler Master Oracle Air - obudowa na dysk M.2

Jeśli chcesz sprawić sobie naprawdę szybki i ultraprzenośny nośnik danych, istnieją dwie drogi do realizacji tego pragnienia. Pierwszą jest zakup zewnętrznego dysku SSD, na przykład takiego jak testowana przeze mnie niedawno ADATA Elite SE880 . Alternatywnie możesz spróbować stworzyć taki dysk samemu. To proste - wystarczy kupić nośnik M.2 i zamknąć go w obudowie, takiej jak choćby nowa Cooler Master Oracle Air.Cooler Master Oracle Air to obudowa na dyski SSD M.2 PCIe. Dzięki niej można zabrać dysk do kieszeni i korzystać z niego jak z ultraszybkiego pendrive'a. Cooler Master Oracle Air ma interfejs NVMe i spełnia normy standardu USB 3.2, oferując możliwość przesyłania danych z prędkością do 1000 MB/s.W Cooler Master Oracle Air zmieszczą się nośniki o rozmiarach od 2230 do 2280. Włożony doń dysk da się podłączyć pod komputery z systemami Windows, macOS, Linux, smartfony i tablety z Androidem i iOS oraz konsole PlayStation. Wszystko poprzez złącze USB-C.Obudowa Cooler Master Oracle Air ma być dostępna w sprzedaży w drugim tygodniu maja, w cenie ok. 270 złotych.Źródło: Cooler Master