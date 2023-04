POCO F5 Pro - unboxing już w sieci. Znamy specyfikację, będzie flagowo

POCO F5 Pro bez tajemnic

ekran 6.67", 2K, AMOLED, 120Hz

procesor Snapdragon 8+ Gen 1

aparat główny 64MP OIS + 8MP + 2MP

aparat przedni 16MP

bateria 5160mAh

ładowanie 67W przewodowe & 30W bezprzewodowe

Najbliższe tygodnie zapowiadają się bardzo ciekawie w kontekście premier nowych smartfonów. Już 10 maja w Chinach zadebiutują średniopółkowe smartfony realme 11 Pro 5G oraz realme 11 Pro+ 5G , a dzień wcześniej swoją premierę szykuje też marka POCO należąca do Xiaomi.Oficjalna prezentacja POCO F5 i POCO F5 Pro odbędzie się 9 maja, ale już teraz wyciekło wideo prezentujące rozpakowanie smartfona, mamy też oficjalne zdjęcia.Producenci smartfonów nie potrafią utrzymać swoich nadchodzących premier w tajemnicy. To nie pierwszy raz, kiedy na kilka tygodni przed oficjalną premierą, smartfon pojawia się w mediach.Sudhanshu Ambhore opublikował na Twitterze wideo opisane jako. Dorzucił do tego kilka zdjęć, które wyglądają jak oficjalne rendery.Według przecieku, najnowszy "pogromca flagowców" od POCO będzie oferował naprawdę przyzwoitą specyfikację. Co więcej, mamy tutaj do czynienia z niemal identycznymi parametrami, co w modelu Redmi K60, który dedykowany był wyłącznie na chiński rynek.W pudełku znajduje się ładowarka 67W, ale miły zaskoczeniem jest fakt, że smartfon z rodziny POCO wreszcie będzie wspierał ładowanie bezprzewodowe (30W). Obudowa została zakrzywiona na dłuższej krawędzi, co może poprawić chwyt. Na froncie znajdziemy wysokiej jakości płaski ekran 6.67", 2K, AMOLED, 120Hz.Więcej szczegółów poznamy już 9 maja. Producent zapowiedział, że tego dnia odbędzie się globalna premiera POCO F5 Pro i POCO F5.