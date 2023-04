Poznaliśmy wygląd Realme 11 Pro+ 5G. Za projektem stoi człowiek z Gucci

Specyfikacja Realme 11 Pro+

Chińska marka Realme potwierdza właśnie oficjalną datę premiery swoich najnowszych produktów. Smartfony realme 11 Pro 5G oraz realme 11 Pro+ 5G zostaną zaprezentowane w Chinach już 10 maja. To nie wszystko, poznaliśmy też design wybranych modeli, a wcześniej wyciekła ich spodziewana specyfikacja.Jak podaje Realme, nowe urządzenia marki zostały zaprojektowane we współpracy z Matteo Menottim – projektantem, który odpowiadał za wzornictwo w słynnej marce Gucci. Tylna obudowa smartfonów pokryta jest ciekawym materiałem, fakturą nawiązująca do skórki owoców liczi. Dla designera inspirację podczas tworzenia projektu stanowił Mediolan.W serii realme 11 Pro zastosowano także technikę szwów 3D oraz pierwszą w branży teksturę tkaną 3D, które mają zapewnić komfortowe i pewne trzymanie telefonu w dłoni. Smartfony będą dostępne w trzech kolorach: Oasis Green, Astral Black oraz Sunrise Beige.Zwiastun opublikowany przez producenta potwierdza, że Realme 11 Pro+ będzie wyposażony w okrągły moduł aparatu z tyłu, a główny sensor zaoferuje rozdzielczość 200 MP. Oczekuje się, że na wyposażeniu znajdziemy 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości FHD+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz.Za wydajność ma odpowiadać procesor Dimensity z serii 7 wspierany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM i do 1 TB pamięci wewnętrznej. Przecieki sugerują baterię 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 100 W, dzięki czemu urządzenie będzie można naładować do pełna w ciągu kilku minut.Smartfony realme 11 Pro 5G oraz realme 11 Pro+ 5G zostaną oficjalnie zaprezentowane w Chinach 10 maja.