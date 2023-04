Eksplozja smartfona zabiła 8-letnią dziewczynkę. To może przydarzyć się każdemu

Uważajcie...

Samochody elektryczne i przeróżne inne pojazdy zasilane bateriami stają się coraz popularniejsze, co niesie ze sobą wzrost liczby pewnych zagrożeń. Wiele spośród nich związane jest z łatwopalnością ogniw litowo-jonowych, które płoną wyjątkowo gwałtownie, emitują mnóstwo nierzadko śmiertelnie niebezpiecznych substancji i trudno je ugasić. Ubiegłoroczny wybuch hulajnogi elektrycznej w Warszawie był tak mocny, że uszkodził blok , a wskutek pożaru roweru elektrycznego zginęła niedawno dwójka dzieci. Tym razem wybuchający smartfon zabił 8-letnią dziewczynkę2016 rok przebiegał pod znakiem afery dotyczącej eksplodujących smartfonów Samsung Galaxy Note 7 . O ile ten konkretny model ulegał usterkom w ponadnormatywnym wymiarze, to zapłony baterii stosowanych w przeróżnych urządzeniach nie są niczym niespotykanym. Rzadko jednak kończą się one tak tragicznie, jak miało to miejsce 24 kwietnia tego roku w wiosce Thiruvilwamala w stanie Kerala w południowych Indiach.Smartfonprzegrzał się tak mocno, że eksplodował przy głowie 8-latki. Obrażenia okazały się tak rozległe, że doprowadziły do śmierci dziecka. Służby ratunkowe, które dotarły na miejsce, przekazały mediom, iż ciało denatki miało rozerwane palce i uszkodzony nadgarstek - siła eksplozji musiała być znacząca.

To może spotkać każdego

Redmi Note 5 Pro. | Źródło: XiaomiAshok Kumar, ojciec zmarłej dziewczynki, był w domu wraz z jej babcią w momencie nieszczęśliwego wypadku. Dziecko podobno grało w grę lub oglądało film na swoim smartfonie, leżąc pod kocem. Nagle ciszę w mieszkaniu przerwał odgłos głośnej eksplozji. Gdy opiekunowie pobiegli do dziewczynki, aby sprawdzić, co się stało, znaleźli ją leżącą w kałuży krwi.Policja zapowiedziała śledztwo celem ustalenia przyczyny tragedii.Najwięcej wypadków związanych z wybuchem lub zapłonem baterii wynika z jej rozszczelnienia. Niejednokrotnie widziałem będącą w użyciu elektronikę użytkową z napuchniętą baterią. Jeśli zauważycie kiedykolwiek, że Wasz laptop, smartfon lub tablet puchną, natychmiast zaprzestańcie korzystania z nich i oddajcie je na gwarancję, do pozagwarancyjnej naprawy lub po prostu się ich pozbądźcie. Zdrowie i życie są najważniejsze.No i nie ładujcie smartfonów przy głowie, bo może Was spotkać to, co pewną 17-latkę . Ach, no i korzystajcie z oryginalnych przewodów i ładowarek lub wysokiej klasy zamienników - często tanie akcesoria są winne pożarów.Źródło: gizmochina