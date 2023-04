Nowa Nokia 110 4G kosztuje 199 zł i ma być idealna na cyfrowy detoks

Nokia 110 4G to nawet 12 dni czuwania

„Nokia 110 4G ma u podstaw niezawodność i trwałość – a tego właśnie szukają osoby poszukujące telefonów funkcjonalnych. Jest to idealny wybór dla tych, którzy szukają długowieczności, praktyczności i idealnego stosunku jakości do ceny. Dodatkowo nawiązaliśmy do klasycznego wzornictwa Nokia, co tylko dodaje klasy”.

Wszechobecne smartfony wciąż mają konkurentów w postaci tradycyjnych telefonów, które sprawdzą się znakomicie u osób, które chcą zafundować sobie cyfrowy detoks. HMD Global, producent telefonów Nokia, ogłosił właśnie premierę modeluWedług producenta, model 110 4G to łatwy w użyciu aparat do codziennego użytku lub zapasowy telefon na wakacje, cyfrowy detoks, nagłe wypadki, czy po prostu wtedy, gdy potrzebujesz niezawodnego, trwałego urządzenia.Nokia 110 4G jest wyposażona w łączność 4G i obsługę głosu HD, a ekran wykonano w technologii IPS. Według producenta, duża bateria (1450 mAh) zapewnia do ośmiu godzin rozmów (4G) i do 12 dni czuwania.- skomentował Adam Ferguson, szef działu marketingu produktów w HMD Global.