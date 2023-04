Mobilna konsola ROG Ally z systemem Windows zapowiedziana

Pecetowi gracze, którzy chcieliby ogrywać swoje ulubione w tytuły na mniejszym ekranie mogą już szykować się na premierę ROG Ally. Zapowiedziana właśnie mobilna konsola od ASUS'a to bezpośredni konkurent dla Steam Deck , ale wygląda na to, że urządzenie będzie miało mniej ograniczeń.ROG Ally to tak naprawdę miniaturowy komputer z systemem Windows 11 . Mowa tutaj o pełnym Windowsie bez żadnych przeróbek. Oznacza to, że gracze będą mogli bez przeszkód i kombinowania instalować swoje ulubione aplikacje pokroju Steam , Epic Game Launcher czy GOG Galaxy i pobierać ulubione gry. Oczywiście pod warunkiem, że nie pojawią się problemy z kompatybilnością. Całość wygląda naprawdę intrygująco i może namieszać na rynku mobilnej rozrywki.Jak podaje producent, napędzany przez najnowszy procesor, ROG Ally to sprzęt, który może z łatwością poradzić sobie zi tytułami niezależnymi. Na pokładzie znajdziemy całkowicie nowy, specjalnie skonstruowany procesor APU - AMD RyzenTM Z1 z grafiką RDNATM 3. Za chłodzenie odpowiada system ROG Zero Gravity wykorzystujący podwójny system wentylatorów z ultracienkimi żeberkami radiatora i rurkami cieplnymi.