Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 40 Founders Edition ponownie dostępne w Polsce

Jacyś chętni?

Karty NVIDIA GeForce Founders Edition - gdzie kupić?

NVIDIA GeForce RTX 4090 FE - 8699 złotych

- NVIDIA GeForce RTX 4080 FE - 6499 złotych

- NVIDIA GeForce RTX 4070 FE - 3199 złotych

Pamiętacie jeszcze czasy, w których gracze pragnący zmodernizować swoje komputery błagali producentów o zwiększenie wolumenu sprzedaży kart graficznych lub obniżenie ich cen? Cóż, teraz sytuacja się odwróciła. Krach na rynku kryptowalut sprawił, że używane karty graficzne zalały rynek, a producenci GPU mimo obniżek cen mają problem ze sprzedażą swoich urządzeń. W Polsce pojawiły się nawet w cenach sugerowanych referencyjne wersje układów, które można na powrót kupić wNie wiem czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale karty graficzne NVIDIA GeForce da się kupić od czasu do czasu także bezpośrednio od firmy NVIDIA. Referencyjne wersje urządzeń, sprzedawane pod nazwą, zazwyczaj wyprzedają się na pniu, a ich dostępność później jest zerowa. Nie tym razem.Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 40 Founders Edition trafiły na powrót do sprzedaży w Polsce. Wszystkie. Za pośrednictwem oficjalnej witryny internetowej NVIDIA można zakupić modele GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 oraz najnowsze GeForce RTX 4070 . Są one dostępne w cenach sugerowanych producenta:Co ciekawe, ze względu na fatalną sprzedaż NVIDIA podobno wstrzymała produkcję układu RTX 4070, więc osoby chętne na jego zakup powinny się (chyba) pospieszyć. Wkrótce może zniknąć ze sklepów.Karty graficzne NVIDIA GeForce FE słyną od jakiegoś czasu z bardzo skutecznego i cichego układu chłodzenia. Może nie wyglądają jak milion dolarów, ale na rynku wtórnym są pożądane. Jeśli zastanawiasz się nad zakupem któregoś z ww. GPU, z pewnością warto rozważyć kupno bezpośrednio od "zielonych".Źródło: NVIDIA