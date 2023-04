Funkcja w iPhone 14 uratowała życie trzech studentów

Szkoda, że nie działa w Polsce.

iPhone 14 pomógł sprowadzić ratunek

"Wyjątkowo mokra zima w Utah zmieniła nieco kanion, przez co wędrówka była znacznie trudniejsza niż ta, na którą byliśmy przygotowani"

Alarmowy SOS w Polsce

Alarmowe SOS w iPhone 14 to nowa funkcja, która umożliwia szybkie i łatwe wezwanie pomocy oraz wysłanie wiadomości do kontaktów alarmowych w sytuacjach zagrożenia. Gdy użytkownik smartfona Apple przebywa poza zasięgiem sieci komórkowej lub Wi-Fi, wiadomości tekstowe do służb ratowniczych za pomocąda się wysyłać poprzez łącze satelitarne. Nowość zdążyła już uratować pewnego mężczyznę na Alasce , a teraz ocaliła studentów uwięzionych w kanionie w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych.Jak donosi lokalny serwis informacyjny KUTV, trzech studentów Uniwersytetu Brighama Younga w Provo w stanie Utah wybrało się na wędrówkę przez The Squeeze, wymagający kanion w hrabstwie Emery. Wędrówka przez The Squeeze może zająć cały dzień i jest wyjątkowo trudna i niebezpieczna w nocy. To właśnie noc, niska temperatura oraz... woda zaskoczyły z pozoru dobrze przygotowanych mężczyzn.– powiedział jeden z uczniów, Jeremy Mumford. Uczestnicy wyprawy musieli przeprawiać się przez głęboką zimną wodę, co u jednego z członków eskapady wywołało objawy hipotermii. Mężczyźni postanowili wezwać pomoc.Trójka studentów utknęła w miejscu, gdzie kanion miał ok. 150 metrów głębokości - jego wysokie ściany skutecznie zakłócały łączność komórkową. W uzyskaniu ratunku pomógł iPhone 14 z funkcją Alarmowe SOS. Mumford wyjaśnił w rozmowie KUTV, że połączenie satelitarne dało się uzyskać mniej więcej raz na 20 minut, by w tym czasie wysyłać wiadomości tekstowe na numer ratunkowy 911. To dzięki temu służbom udało się sprawnie namierzyć nieszczęśników.Z funkcji Alarmowy SOS można korzystać bezpłatnie przez dwa lata, a Apple nie podało jeszcze szczegółów, ile będzie ona kosztować w przyszłości. Niestety, nie działa ona obecnie w Polsce. Jest dostępna wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii.Źródło: 2KUTV , zdj. tyt. Jeremy Mumford