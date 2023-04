Premiera Huawei P60 Pro. Wiemy, kiedy smartfon trafi do Polski

Pod koniec marca tego roku zadebiutował najnowszy flagowiec HUAWEI P60 Pro. Teraz dowiedzieliśmy się, kiedy smartfon pojawi się na polskim rynku. Co więcej, zapowiedziano lokalną premierę składanego HUAWEI Mate X3 oraz przedstawiciela średniej półki HUAWEI nova 11i.Polski oddział Huawei ogłosił dziś, że jużna polskim rynku zadebiutują 3 nowe smartfony: HUAWEI P60 Pro , HUAWEI Mate X3 oraz HUAWEI nova 11i.

Premiera HUAWEI P60 Pro

Oficjalny sklep internetowy huawei.pl rozpoczął odliczanie do premiery nowych urządzeń, a klienci mogą wziąć udział w konkursie, który potrwa od 24 kwietnia do 8 maja br. Do zdobycia są aż 32 nagrody rzeczowe, w tym smartfony HUAWEI P60 Pro oraz najnowsze bezprzewodowe słuchawki HUAWEI FreeBuds 5.