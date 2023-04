vivo X Fold2 i X Flip - składane smartfony z optyką ZEISS oficjalnie

vivo X Fold2

vivo X Flip

Na rynku składanych smartfonów robi się coraz ciekawiej. Niedawno do sieci wyciekł Pixel Fold od Google , a oficjalnego debiutu doczekały się właśnie modele ze stajni vivo: X Fold2 i X Flip. Mowa tutaj na razie jedynie o lokalnej premierze w Chinach, ale miejmy nadzieję, że urządzenia zadebiutują również globalnie.vivo X Fold2 czyli konkurent dla Galaxy Z Fold4 został wyposażony w ekran E6 o przekątnej 8.03 cala i rozdzielczości 2K+ z maksymalną jasnością na poziomie 1800 nitów. Warto podkreślić, że oba ekrany oferują częstotliwość odświeżania 120 Hz.Za wydajność, podobnie jak w innych tegorocznych flagowcach, odpowiada Snapdragon 8 Gen 2 ze wzmocnionym SPU LPDDR5X i pamięcią UFS4.0. Smartfon wyposażono w baterię o pojemności 4800mAh, obsługującą technologię szybkiego ładowania 120W i bezprzewodowego ładowania 50W FlachCharge. Co wyróżnia model X Fold2? Z pewnością jest to ultrasoniczny czytnik linii papilarnych 3D na obu ekranach.Jak podaje chiński producent, X Fold2 jest o 33 gramy lżejszy i 2 mm cieńszy od poprzednika, dzięki udoskonaleniom w 30 obszarach. W smartfonie zastosowano smukły i wytrzymały zawias, aby zwiększyć stabilność i wytrzymałość, osiągając 33% wzrost trwałości w porównaniu do poprzednika. Trwałość zawiasu została potwierdzona certyfikatem TÜV Rheinland stanowiącym, iż potrafi on wytrzymać nawet 400 000 złożeń urządzenia.Za fotografię odpowiada współtworzony z ZEISS aparat o rozdzielczości 50 MP Sony VCS z funkcją ZEISS Cinematic Video Mode.Dostępny w czerwonym, niebieskim i czarnym kolorze, vivo X Fold2 kontynuuje styl projektowania poprzednika łącząc materiały takie, jak wegańska skóra i szkło. vivo X Fold2 jest dostępny w Chinach w dwóch wersjach – 12/256 GB w cenie 8999 CNY (ok. 5500 zł) i wersji 12/512 GB w cenie 9999 CNY (ok. 6100 zł).Najnowszy vivo X Flip konstrukcją nawiązuje do OPPO Find N2 Flip , którego mieliśmy okazję sprawdzić w lutym tego roku. Jak podkreśla producent, pierwszy pionowo składany smartfon vivo ma wyróżniać się elegancką, modną i smukłą obudową.