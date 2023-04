Nowe modele laptopów Zenbook i Vivobook. Asus ponownie stawia na ekrany OLED

Zenbook S 13 OLED

Komputer, który posiada certyfikat Evo, wykorzystuje możliwości procesora (maksymalnie do) Intel Core i7 13. generacji, 32 GB pamięci RAM LPDDR5 oraz dysku SSD PCIe 4.0 x4 o pojemności 1 TB. Do dyspozycji użytkownika pozostaje także pełny wachlarz portów wejścia/wyjścia umożliwiający podłączenie urządzeń peryferyjnych oraz bateria o pojemności 63 Wh. Zenbook S 13 OLED został wyposażony w wyświetlacz ASUS Lumina OLED o proporcjach 16:10 i rozdzielczości 2,8K (2880 x 1800). Ekran w tym modelu otrzymał certyfikaty Dolby Vision, Pantone Validated w zakresie odwzorowania kolorów i VESA DisplayHDR True Black 500.Zenbook S 13 OLED będzie dostępny w przedsprzedaży od 25 kwietnia w cenach zaczynających się od. Co więcej, producent przygotował także specjalną ofertę w ramach przedsprzedaży. Każdy, kto zdecyduje się na zakup Zenbooka S 13 OLED w konfiguracji z procesorem i5-1335U, 8 GB pamięci RAM oraz dyskiem SSD o pojemności 512 GB, będzie mógł go nabyć w specjalnej cenie 4999 zł. Liczba sztuk biorących udział w promocji jest ograniczona.ASUS ogłosił też ASUS Lumina OLED - nowe nazewnictwo dla swoich ekranów OLED.Poza tradycyjnymi korzyściami płynącymi z wyświetlaczy OLED, takimi jak wyższy kontrast i szersza paleta barw, ekrany ASUS Lumina OLED dodatkowo spełniają standard Pantone Validated, posiadają certyfikat VESA DisplayHDR True Black oraz są fabrycznie kalibrowane do Delta E < 14 - co zapewnia jak najlepsze odwzorowanie kolorów.ASUS Lumina OLED to też dedykowane rozwiązania i narzędzia adaptacyjne takie jak ASUS Splendid dla zarządzania kolorami, OLED Power Saving oraz technologia ASUS Tru2Life. Ponadto, certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający niską emisję światła niebieskiego, zabezpieczenie przed wypalaniem ASUS OLED Care oraz wytrzymałość zgodna z amerykańską normą wojskową sprawiają, że są one bardziej niezawodne i pomagają zachować jakość i komfort użytkowania przez długi czas. ASUS zapewnia bezpłatną wymianę ekranu OLED w przypadku problemów z wypaleniem w okresie gwarancji.Podczas wydarzenia pokazano także modele- smukłe i lekkie notebooki o ciekawym wzornictwie, posiadające ekrany ASUS Lumina OLED oraz certyfikat Evo.Urządzenia wyposażono w maksymalnie procesory 13. generacji Intel Core i9-13900H, wyświetlacze ASUS Lumina OLED 2.8K z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz oraz pojemne baterie 75 Wh. Model Vivobook S 15 OLED może zostać dodatkowo wyposażony w opcjonalną, dedykowaną kartę graficzną Intel Arc. Vivobook S 14 OLED i Vivobook S 15 OLED to urządzenia o wytrzymałości klasy wojskowej, posiadające zawias 180 umożliwiający korzystanie z nich w różnych warunkach.Znany producent ogłosił również współpracę pomiędzy firmami ASUS i A Bathing Ape (BAPE) - marką odzieży streetwearowej. Jej rezultatem jest ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition - laptop, będący wyrazem radosnej, kreatywnej i oryginalnej twórczości, łączący w sobie energiczny i żywiołowy styl BAPE oraz Vivobook.Źródło: ASUS