Xiaomi Smart Band 7 NFC w Polsce w szokującej cenie z obsługą kart Visa

Tego się nie spodziewaliśmy.

Opaska Xiaomi Mi Band 7 NFC zadebiutowała na rynku chińskim już w maju 2022 roku. Niestety, pożądany przez miłośników tego urządzenia oraz płatności zbliżeniowych moduł nie działał w Polsce. W końcu jednak się doczekaliśmy. W niespełna rok od debiutu w Państwie Środka sprzęt trafił do Polski jako Xiaomi Smart Band 7 NFC, którym da się płacić w sklepach poprzez Xiaomi Pay. Jest też zła wiadomość.Xiaomi Smart Band 7 NFC to przede wszystkim większy ekran niż w modelu Xiaomi Smart Band 6 NFC. Pokryty hartowanym szkłem panel AMOLED z funkcją always on display o przekątnej 1,62 cala ma rozdzielczość 192x490 pikseli. Jego jasność maksymalna wynosi sensowne 500 nitów.

Xiaomi Smart Band 7 NFC - jakie banki?

Alior Bank Spółka Akcyjna

Bank Pocztowy Spółka Akcyjna

Bank Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna

Curve UK Limited

mBank S.A.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO Bank Polski S.A.)

SGB-BANK S.A.

UAB ZEN.com

VeloBank S.A.

Xiaomi Smart Band 7 NFC - cena w Polsce

Xiaomi Smart Band 7 NFC. | Źródło: XiaomiOpaska Xiaomi wyposażona została w pulsometr, pulsoksymetr z opcją ciągłego monitorowania oraz moduł Bluetooth 5.2 do połączenia z telefonem z co najmniej Androidem 6.0 lub iOS 10. Sprzęt zasilany baterią o pojemności 180 mAh (do 15 dni pracy) ma wodoszczelność 5 ATM i można w nim pływać.120 trybów monitorowania aktywności sportowych, kilka wersji kolorystycznych, wymienne paski i masa na poziomie zaledwie 13 gramów to całkiem spore atuty, podobnie jak ponad 100 motywów tarcz na start do wyboru GPS nadal nie ma.Płatności zbliżeniowe poprzez Xiaomi Smart Band 7 NFC dokonają zarówno użytkownicy kart MasterCard, jak i. To nowość, bowiem Smart Band 6 pozwalał wyłącznie na płatnościami MasterCard. Co ważne, nie wszystkie banki są obsługiwane.W Polsce płatności zbliżeniowych Xiaomi Smart Band 7 dokonywać mogą posiadacze kart Visa i MasterCard, będący klientami następujących banków i instytucji finansowych:No tak, cena... Pamiętacie jeszcze czasy, w których opaski sportowe Xiaomi były tanie? Te czasy już nie wrócą. Cena Xiaomi Smart Band 7 NFC w Polsce wynosi 299 złotych. To kwota niebezpiecznie zbliżona do tej, za którą da się kupić zegarki z GPS.