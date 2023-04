Składany smartfon Google na pierwszym wideo. Oto Pixel Fold

Data premiery, specyfikacja, cena.

Pixel Fold na filmie

Specyfikacja Google Pixel Fold

Nie wiem czy to tylko moje wrażenie, ale wydaje mi się, że mało kto czeka na premiery składanych smartfonów. Urządzenia te są przede wszystkim nadal stanowczo zbyt drogie dla przeciętnego konsumenta i to chyba jest główną przeszkodą w szybkiej ich popularyzacji. Być może szał na składaki wybuchnie dopiero wtedy, gdy do gry ze swoim urządzeniem tego typu wejdzie Apple? Zanim to jednak nastąpi, po drodze odbędzie się premiera składanego smartfona Google. Mamy okazję zobaczyć go na pierwszym nagraniu.O smartfonie Pixel Fold mówiło się jeszcze z początkiem 2021 roku. Minęły dwa lata, a ze strony Google nie padły absolutnie żadne konkrety na jego temat. W oczekiwaniu na jego prawdopodobnie tegoroczny debiut możemy już teraz podziwiać go w pełnej krasie. Za wyciek odpowiada, użytkownik Twittera o nickuJak widać na poniższym nagraniu, wyświetlacz został rozmyty, aby nie prezentować na nim żadnych danych identyfikujących kontakt leakstera, który dostarczył nagranie. Zewnętrzny wyświetlacz nie jest pokazany, ale materiał i tak daje wyobrażenie na temat wymiarów urządzenia oraz tego, jak będzie się składał i rozkładał.Kuba Wojciechowski publikował w przeszłości pokaźną liczbę przecieków na temat smartfonów Google Pixel i wiele okazywało się zbieżnych z rzeczywistością. O ile zatem do wycieku warto podejść z pewnym dystansem, to... zapewne tak właśnie wyglądał będzie pierwszy składany smartfon Google.Według dotychczasowych doniesień wydaje się, że Google Pixel Fold wykorzystywał będzie autorski układoraz 12 GB pamięci LPDDR5. Użytkownicy skorzystają z 512 GB przestrzeni na dane w standardzie UFS 3.1 - szybkiej, ale wcale nie najnowocześniejszej.Wyświetlacz wewnętrzny OLED po rozłożeniu ma mieć przekątną 7,6 cala i rozdzielczość 1840x2208 pikseli. Ten zewnętrzny ma cechować przekątna 5,8 cala oraz rozdzielczość 1080x2092 pikseli - ma to być również panel OLED.