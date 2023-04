Nokia 3310 używana do kradzieży aut. 15 sekund i pojazd znika

Nie, nie wybijają nią szyb.

Nokia 3310 i kradzieże samochodów

Sprzęt do włamań sprzedaje się na Telegramie

Złodzieje samochodów wspinają się na wyżyny kreatywności. Z początkiem kwietnia opisywaliśmy nowy trend na umieszczanie urządzeń pomagających w kradzieży w obudowach małych głośników Bluetooth, takich jak JBL GO . Teraz okazuje się, że podobna metoda zakłada wykorzystanie specjalistycznego sprzętu upchniętego w starym telefonieNokia 3310 jako narzędzie w rękach przestępców pełni podobną rolę do obudów po głośnikach JBL GO. Pozwala ono ukraść nowoczesny samochód nawet w zaledwie 15 sekund, po uprzednim wejściu w interakcję z oprogramowaniem samochodu.Na filmie opublikowanym przez serwis Motherboard widzimy, jak za pomocą urządzenia zamkniętego w obudowie Nokii 3310 udaje się uruchomić auto marki Toyota. Początkowa próba odpalenia auta za pomocą systemu start stop z oczywistych względów kończy się fiaskiem. Za pomocą przewodu USB mężczyzna łączy swój telefon (a raczej jego zawartość) z pojazdem. Wybiera następnie stosowne opcje na małym ekranie Nokii 3310. Później ponownie próbuje uruchomić samochód. Silnik uruchamia się, a samochodem da się odjechać.Urządzenie jak powyższe da się kupić w obrębie przestępczych kanałów w serwisie Telegram w cenie od 2700 do 19600 dolarów. Tanio nie jest, ale złodziejom taka inwestycja zwraca się błyskawicznie. Dziennikarzom Motherboard udało się skontaktować z osobami tworzącymi takie urządzenia. Większość ogłoszeń dotyczyła aut, ale nie brakowało także ofert dotyczących marek Jeep, Maserati i innych.Kupiony przez dziennikarzy sprzęt okazywał się mieć komponenty za zaledwie około 10 dolarów (ok. 42 złotych) wewnątrz. Składały się nań czip umożliwiający komunikację z CAN w samochodzie oraz drugi czip zawierający hardware i firmware z CAN w kradzionym samochodzie. Sprzęt tego typu dostarcza do CAN w aucie polecenia, które samochód odczytuje jako pochodzące z modułu komunikacji bezkluczykowej - pilota lub karty.Według ekspertów ds. bezpieczeństwa jedynym skutecznym remedium na tego rodzaju włamania jest dodanie zabezpieczeń kryptograficznych do komunikatów CAN. Wystarczy zapewne stosowna aktualizacja oprogramowania w samochodach - a przynajmniej do czasu opracowania kolejnej metody.Źródło: Motherboard