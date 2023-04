Co nowego u Acera?



Dziś w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki firma Acer prezentowała swoje nowości sprzętowe w ramach wydarzenia o nazwie [email protected] Wśród nich znalazły się nie tylko najnowsze laptopy Acer oraz Predator, ale też komputer stacjonarny Predator, oczyszczacz powietrza, nowe Chromebooki, projektor oraz... rower elektryczny.







Zgromadzonym zostały zaprezentowane kolejne Chromebooki klasy premium. Wśród nich na pierwszy plan wysunęły się Acer Chromebook Spin 714 oraz Acer Chromebook Enterprise Spin 714. Nowa linia Chromebooków oferuje procesory Intel Core 13. generacji, pozwala na 10 godzin czasu pracy na w pełni naładowanej baterii z funkcją szybkiego ładowania - 30 minut podłączenia do ładowarki pozwala na cztery godziny pracy.







Acer Swift X 16 to laptop zaprojektowany z myślą o kreatywnych zastosowaniach - m.in. projektowaniu graficznym, renderowaniu obrazu 3D, czy edycji materiałów video. Na pokładzie procesory AMD Ryzen serii 7040 i grafika Nvidia GeForce RTX 40. Nowy Acer Swift X 16 wyróżnia się minimalistycznym wzornictwem i konstrukcją. Ten smukły laptop waży zaledwie 1,9 kg, a grubość jego obudowy to jedyne 17,9 mm







Acerpure to pierwszy "ekologiczny" oczyszczacz powietrza wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu pokonsumenckiego. Najnowszy oczyszczacz powietrza jest wyposażony w czujnik jakości powietrza (wrażliwy na obecność cząstek PM 2,5). Kiedy wykryje cząstki zawieszone w pomieszczeniu, gdzie został ustawiony, automatycznie i natychmiast aktywuje odpowiedni tryb pracy. Jego atut stanowi zaawansowany system filtracji: filtr HEPA 3-w-1+ z węglem aktywnym i bawełną







Wśród nowości dla graczy znalazły się komputer stacjonarny Predator Orion X z procesorem Intel Core i9-13900KS 13. generacji oraz potężna karta graficzna NVIDIA GeForceRTX 4090 z układem chłodzenia cieczą, a także nowe zakrzywione monitory - 34-calowy Predator X34 V i 44,5-calowy Nitro XZ452CU V.











Nowy najpotężniejszy laptop gamingowy w ofercie marki Predator to Predator Triton 17 X z procesorem Intel Core i9-13900HX 13. generacji i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090. Wykorzystuje on 17-calowy ekran mini-LED. Równolegle pokazano zgromadzonym bardziej przystępny cenowo notebook Predator Helios Neo 16 w opcji z procesorem Intel Core HX 13. generacji i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 o wskaźniku MGP na poziomie 140 W.







Nowe laptopy Acer TravelMate to propozycje zaprojektowane z myślą o pracy hybrydowej. Wśród nowości: Acer TravelMate P6 14, Acer TravelMate P4 14, Acer TravelMate P4 Spin 14, Acer TravelMate P2 14, Acer TravelMate P2 16.







Ekologiczna seria Acer Vero wzbogaciła się o dwie nowinki: laptopa Acer Aspire Vero 15 i projektor Acer Vero PL3510ATV. Urządzenia zaprojektowano w taki sposóby, aby zawierały więcej materiałów pochodzących z recyklingu oraz pozostawały w pełni sprawne jak najdłużej.











Wreszcie: rower elektryczny Acer ebii, wyceniony na bagatela 1999 euro. Zestaw kołowy osadzony jest na jednostronnym widelcu i korzysta z wysoce wydajnego napędu o mocy 250/350 W z magistralą (szyną) CAN 48 V i o momencie obrotowym na poziomie 40 Nm. Parametry te przekładają się na jazdę wspomaganą z prędkością do 25 kilometrów na godzinę. Zasięg? Rower ebii jest wyposażony w trwały, wymienny akumulator, na którym można przejechać 110 km i który ładuje się do 100% w zaledwie 2,5 godziny. Zasięg zapewne uzyskuje się ze wspomaganiem w trybie eko.







Źródło: Acer