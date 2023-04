Xiaomi 13 Ultra oficjalnie. Aparat ze smartfonem czy smartfon z aparatem?

W Chinach jest wręcz tani.

Xiaomi 13 Ultra to fotograficzna bestia

Specyfikacja Xiaomi 13 Ultra wgniata w fotel

Cena Xiaomi 13 Ultra czyni go sprzętem dla nielicznych

Globalna premiera Xiaomi 13 Ultra za nami. Wydawałoby się, że skoro debiut najlepszego jak do tej pory smartfona lubianej chińskiej marki jest globalny, urządzenie trafi z miejsca do sprzedaży m.in. w Polsce. Nic bardziej mylnego, bowiem na innych rynkach sprzęt ten zadebiutuje prawdopodobnie dopiero po wakacjach. Złe wieści: może nie pojawić się w Polsce.Wizytówką smartfonów Xiaomi z serii Ultra są aparaty fotograficzne i nie inaczej jest i w tym przypadku. Xiaomi 13 Ultra ma cztery sensory umieszczone na gigantycznej wyspie z tyłu obudowy. W centrum uwagi znajduje się 1-calowy sensor główny Sony IMX989 Type1 o rozdzielczości 50 Mpix, znany także z Vivo X90 Pro Oppo Find X6 . Współpracuje z nim obiektyw ze zmienną przysłoną, regulowaną w zakresie od f/1.9 do f/4, pozwalający idealnie panować nad rozmyciem tła. Ideał dla osób pasjonujących się mobilną (i nie tylko taką) fotografią.Rozdzielczość 50 Mpix mają również trzy sensory dodatkowe z matrycami Sony IMX858. Mowa o module z obiektywem ultraszerokokątnym, pełniącym rolę makroobiektywu (ostrzy z 5 cm) oraz sensorach z teleobiektywami f/3 o ogniskowej 75 mm oraz f/3 120 mm. Tylko sensor z obiektywem ultraszerokim nie ma optycznej stabilizacji obrazu. Z przodu widnieje pojedynczy aparat do selfie.Poza tym, Xiaomi 13 Ultra wyposażono we w zasadzie same najlepsze podzespoły. Mamy tu więc 6,73-calowy ekran OLED C7 o rozdzielczości 1440x3200 pikseli, jasności szczytowej 2600 nitów (!), standardowej 1300 nitów i odświeżaniu adaptacyjnym w zakresie 1-120 Hz.O wydajność Xiaomi 13 Ultra dba najnowszy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 oraz 12 lub 16 GB pamięci RAM LPDDR5X. Dane użytkownika przechowywane są w obrębie szybkiej pamięci w standardzie UFS 4.0. W zależności od wariantu, konsument dysponuje 256, 512 GB lub 1 TB przestrzeni na pliki.Xiaomi 13 Ultra to też nowoczesne zaplecze komunikacyjne. Jest łączność 5G, Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.3 i NFC do płatności zbliżeniowych. Zamknięty w wodoodpornej obudowie (IP68) sprzęt ma masę 227 gramów (sporo) i wyposażony jest w baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 90 W, bezprzewodowym 50 W i indukcyjnym zwrotnym.Z pewnością znajdą się Polacy, którzy pomimo przeciwności losu zechcą sprowadzić sobie Xiaomi 13 Ultra do kraju. Cena Xiaomi 13 Ultra w Chinach w bazowej wersji 12/256 GB kosztuje, czyli. Trzeba do tego będzie doliczyć podatek i opłaty celne, więc zrobi się dużo drożej.Cena Xiaomi 13 Ultra jest wyższa w Chinach od Xiaomi 13 Pro o 10 procent, zatem realnie flagowiec Xiaomi mógłby kosztować w Polsce powyżejŹródło: Xiaomi