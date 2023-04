TCL: nowe soundbary i telewizory serii C. Ceny zaskakują

Firma TCL prowadziła na rynek europejski nową gamę telewizorów i soundbarów, które z pewnością zainteresują graczy, fanów sportu i filmów.



Firma rozszerzyła swoje portfolio o nową generację technologii TCL Mini LED, która trafia do flagowych telewizorów z serii C84. Pojawiły się również dwie istotne nowości z segmentu QLED: TCL QLED 4K TV serii C64 i serii C74.



TCL Mini LED w telewizorach z serii C84

W 2023 roku TCL rozszerza swoje portfolio o nową generację technologii TCL Mini LED i większy wybór telewizorów, w tym największe w historii ekrany Mini LED. Jak podaje producent, TCL Mini LED najnowszej generacji oferuje użytkownikom jeszcze lepsze wrażenia wizualne dzięki wysokiemu i precyzyjnemu kontrastowi, mniejszemu bloomingowi, wysokiej jasności i lepszej jednorodności obrazu.



Nowy, flagowy telewizor z serii C84 oparty jest na technologii TCL Mini LED i QLED oraz wspierany przez algorytmy AiPQ Processor 3.0. Dzięki jasności na poziomie 2000 nitów, jego ekran HDR osiąga również doskonały kontrast.



TCL Mini LED z serii C84



Ponadto, dzięki funkcjom Game Master Pro 2.0, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, FreeSync Premium Pro, TCL Game bar, 240Hz Game Accelerator i najnowszym obsługiwanym formatom HDR (w tym HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ), nowy Mini LED TV firmy TCL sprawdzi się jako centrum rozrywki dla filmów HDR, sportu i gier.



Seria C84 występuje w rozmiarach 55" (55C845 – 5 299 PLN), 65" (65C845 – 6 599 PLN), 75" (75C845 – 10 999 PLN) i 98" (98C845 – 29 999 PLN).





TCL - modele na 2023 rok / foto. wł.



Nowe telewizory serii C74 i C64

Tej wiosny TCL dodaje również dwie istotne nowości do swojej gamy QLED: TCL QLED 4K TV serii C64 i serii C74.



Na początku kwietnia TCL zaprezentował europejskim klientom nową serię TCL 4K QLED TV C64. Nowa seria oferuje technologie QLED, 4K HDR Pro, Motion Clarity, Game Master, FreeSync oraz umożliwia obsługę najnowszych formatów HDR (w tym HDR10+, Dolby Vision). Seria C64 jest dostępna w rozmiarach ekranu o przekątnych 43" (43C645 – 2 099 PLN), 50" (50C645 – 2 399 PLN), 55" (55C645 – 2 699 PLN), 65" (65C645 – 3 499 PLN), 75" (75C645 – 5 999 PLN) i 85" (85C645 – 8 999 PLN).



