Xiaomi Smart Band 8 już jest. Różni się od poprzedników wieloma rzeczami

Dokonała się istna metamorfoza.



Xiaomi Smart Band 8 to nowa opaska od chińskiego producenta, która została właśnie przedstawiona światu i od razu zadebiutowała na wybranych rynkach. Koncern postanowił jednak przygotować niespodziankę – urządzenie bowiem znacząco różni się od swoich poprzednich iteracji. Wzbudziło to dosyć mieszane odczucia, ale nie warto skreślać sprzętu. Przyjrzyjmy się mu nieco bliżej, bo niektóre jego elementu mogą być dla niektórych osób dosyć zaskakujące.





Doczekaliśmy się premiery Xiaomi Smart Band 8



Kilka dni temu informowaliśmy Was o ujawnieniu daty premiery opaski Xiaomi Smart Band 8 – ukazane wtedy grafiki zdradzały już niektóre nadchodzące zmiany. Mowa tu rzecz jasna o dwuczęściowym pasku rodem z zegarków od Apple oraz opcji przyczepiania sprzętu do sznurówek czy traktowaniu go jako części biżuterii poprzez zawieszenie na szyi. Teraz pojawiło się znacznie więcej intrygujących informacji.



Pomińmy temat pasków – te będą jeszcze bardziej kolorowe i zróżnicowane, rewolucji raczej trudno się w tym aspekcie doszukiwać. Poza tym dostaniemy 1,62-calowy ekran AMOLED charakteryzujący się 60 Hz, 326 PPI oraz jasnością na poziomie 600 nitów. Wbudowane tarcze umożliwią z kolei opcję zabawy w gry pokroju pinballa czy 2048. Nie zabraknie usprawnień jeśli chodzi o czujniki oraz monitorowanie aktywności – tutaj Xiaomi chwali się wspieraniem ponad 150 sportowych trybów. Pojawi się również 10 wbudowanych tras biegowych, opcja pomiaru pulsu czy monitorowanie poziomu stresu i snu.



Źródło: Xiaomi



Ciekawe wydaje się także wsparcie dla dedykowanego akcesorium pozwalającego na przyczepienie opaski do buta. Dzięki temu możliwe stanie się skorzystanie z nowego trybu Running Bean – jego zadaniem będzie monitorowanie biegu użytkownika oraz dostarczanie szczegółowych danych na ten temat. Obejmą one np. długość kroku, jego częstotliwość, siłę uderzenia stopy w ziemię i wiele więcej. Brzmi ciekawie, prawda? To jednak nie wszystko.



Źródło: Xiaomi



Producent zadbał także o fanów treningu somatosensorycznego. Pozwoli na to aktualizacja aplikacji Xiaomi Sports Health wprowadzająca kurs boksu AIDong. Jeśli więc chcecie nauczyć się różnych rodzajów ciosów, kroków i uników to będzie to możliwe bez większych problemów. Pojawi się też wsparcie dla asystenta głosowego Xiao Ai oraz NFC, lecz na razie wyłącznie na terenie Chin.



Źródło: Xiaomi



Jeśli zaś chodzi o długość działania na jednym ładowaniu, to Xiaomi deklaruje wytrzymałość nawet na poziomie 16 dni. Sytuacja zmieni się w momencie aktywacji trybu Always on Display, gdzie maksymalny czas wynosi niespełna 6 dni. Okej, ale co z ceną i dostępnością?



Źródło: Xiaomi



Na razie nie ujawniono daty premiery Xiaomi Smart Band 8 na europejskim rynku – zapewne stanie się to za kilka miesięcy (przynajmniej zawsze tak było). Podstawowy wariant opaski kosztuje natomiast 239 juanów, czyli około 146 złotych. Należy się rzecz jasna przygotować na nieco wyższą cenę, ale tragedii nie ma.



Czekacie na kolejną wersję urządzenia?



Źródło: Xiaomi, GizChina