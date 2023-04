Futurystyczne słuchawki Huawei FreeBuds 5 z ANC już w Polsce

Poznaliśmy cenę i ofertę przedsprzedażową.

Co potrafią Huawei FreeBuds 5?

"Aby zapewnić wrażenia dźwiękowe na jeszcze wyższym poziomie, słuchawki wyposażono w adaptacyjny korektor EQ, który automatycznie dostosuje dźwięk w oparciu o szczelność i dopasowanie do kanału słuchowego. Słuchawki mają również zdolność płynnej regulacji pasm dźwięku w zakresie od 100 Hz do 2 kHz, a to wszystko w ciągu zaledwie 2 sekund"

Huawei FreeBuds 5 - cena

Firma Huawei wprowadziła dziś do sprzedaży w Polsce słuchawki wyglądające jak małe dzieło sztuki. Mowa o niewielkich, dousznych (nie dokanałowych!) słuchawkach typu TWS o nazwie Huawei FreeBuds 5. Następca popularnego modelu FreeBuds 4 zawiera liczbe udoskonalenia, w tym certyfikat jakości dźwięku Hi-Red.Huawei FreeBuds 5 to nie tylko ciekawy wygląd, inspirowany podobno krzywiznami kropli księcia Ruperta. Awangardowa konstrukcja to także niezłe możliwości. Huawei FreeBuds 5 wykorzystują Bluetooth 5.2 oraz technologię kodowania dźwięku LDAC i są w stanie odtwarzać dane o częstotliwości próbkowania 96 Khz / 24 bit, typowej dla treści Hi-Fi. Podobno czułość w niskim zakresie częstotliwości (od 16 Hz) zwiększono o 30 procent.Słuchawki obsługują kodeki LDAC HD, AAC, SBC, L2HC2.0 i LC3.- czytamy w komunikacie prasowym.Huawei FreeBuds 5 mają gwarantować czas pracy na baterii do 30 godzin lub 20 godzin po włączeniu technologii redukcji szumów (ANC), oczywiście po uwzględnieniu doładowania z etui. Bez niego osiągnąć można czas działania na poziomie odpowiednio do 5 i do 3,5 godziny.Słuchawki da się jednocześnie sparować z dwoma urządzeniami, na przykład smartfonem i laptopem. Stopień ochrony IPX4 zapewnia niewrażliwość na pot, deszcz oraz pył.Cena Huawei FreeBuds 5 w Polsce wynosi 699 złotych.Osoby, które zdecydują się na zakup słuchawek w oficjalnym sklepie Huawei.pl w ramach oferty premierowej w okresie od 17 do 30 kwietnia 2023 roku otrzymają etui zabezpieczające w prezencie oraz usługę uprawniającą do zniżki 50% przy zakupie nowej słuchawki w miejsce zagubionej lub zniszczonej.Na kupujących czekają też dodatkowe korzyści w postaci szybkiej dostawy, dodatkowej obniżki o wartości 50 złotych za zapisanie się na newsletter oraz zdobycia punktów w programie lojalnościowym, które można później wymienić na zniżki.Źródło: Huawei