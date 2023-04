Samsung w Galaxy S24 ma zdradzić Google. Flagowce bez Androida?

Spokojnie, chodzi o co innego.

Bing zastąpi Google na smartfonach Samsunga?

Ta zmiana może sporo kosztować Google

nie chodzi wcale o rozbrat Samsunga z systemem operacyjnym rozwijanym przez Google. O ile nikt nie wyobraża sobie flagowych smartfonów południowokoreańskiego producenta bez Androida, to perspektywa korzystania z innegonie jest już wcale tak nierealna. Wedle najnowszych doniesień Samsung chce porzucić w tej kwestii rozwiązanie Google na rzecz współpracy zWedług nowego raportu firma Samsung w smartfonach z serii Galaxy S24 ma zamiar zrezygnować z domyślnej wyszukiwarki Google na rzecz. Doniesienia New York Times poparte są informacjami przekazywanymi przez pracowników firmy z Mountain View.Samsung jest największym producentem smartfonów na świecie, który sprzedał w zeszłym roku 259 milionów sztuk tych urządzeń. Utrata takiego partnera byłaby ogromnym ciosem dla Google.Podobno gdy wiadomość o tej potencjalnej zmianie rozeszła się wewnętrznie w firmie, Google wysłało wezwanie do pracowników zainteresowanych pracą nad prezentacją, aby udobruchać włodarzy Samsunga. Spotkało się ono ze zdumieniem i reakcją "w postaci emotikon" - donosi NYT.Zmiana wyszła na jaw po serii wydarzeń związanych z implementacją w Bing opcji wyszukiwania opartymi na sztucznej inteligencji. Google ze swoim projektem Google Bard wciąż jest w tyle i może zaoferować co najwyżej bardziej dopracowane wyniki wyszukiwania.Gdyby Samsung dokonał tej przełomowej zmiany, Google mogłoby przez to stracić nawet około 3 miliardów dolarów rocznych przychodów. Byłby to koniec 12-letniej współpracy, w ramach której wyszukiwarka Google była domyślną opcją dla użytkowników smartfonów Samsung Galaxy na większości rynków międzynarodowych.Podobno umowa między Samsungiem a Google jest nadal przedmiotem negocjacji, co oznacza, że istnieje szansa, że wyszukiwarka Google pozostanie domyślnym wyborem.Źródło: New York Times