55% Polaków nosi zegarek. Jak często sięgamy po smartwatche?

Zegarki wciąż w modzie

Zegarek klasyczny czy smartwatch? Na to pytanie odpowiada najnowsze badanie przeprowadzone na zlecenie Huawei CBG Polska.Okazuje się, że Polacy coraz częściej na swoich nadgarstkach noszą smartwatche. Jak wynika z badania,, 16% klasycznych zegarków z tarczą i wskazówkami, a 6% elektronicznych z cyfrowym wyświetlaczem. Kolejne 6% ma co najmniej 2 różne zegarki, które użytkuje zamiennie, natomiast 45% osób nie nosi zegarka. Smartwatche stały się naszym nieodłącznym kompanem każdego dnia.55% respondentów odpowiedziało, że nosi zegarek. Coraz częściej jednak tradycyjny czasomierz zastępujemy smartwatchem. Aż 48% osób spośród zadeklarowanych użytkowników zegarków wybiera wyłącznie inteligentny, a 9% korzysta z niego zamiennie z klasycznym. Przywiązanie do tradycyjnego, z tarczą i wskazówkami, deklaruje 29% użytkowników, a 11% wybiera model elektroniczny. Jak często korzystamy ze smartwatchy? Przeważająca większość posiadaczy nosi go codziennie. Spoczywa on na nadgarstku każdego dnia u 81% użytkowników, kilka razy w tygodniu u 10%, a w dni robocze – od poniedziałku do piątku u 5%.Huawei podaje, że smartwatche cenimy przede wszystkim za opcje pomagające nam dbać o ruch i zdrowie, a także ułatwiające komunikację dzięki połączeniu ze smartfonem. Wśród pięciu najczęściej używanych funkcji, na podium znalazło się: liczenie kroków, jakie przeszliśmy w ciągu dnia (robi to 80% użytkowników), mierzenie tętna lub ciśnienia krwi (44%) oraz odbieranie powiadomień z telefonu (41%). Na kolejnych miejscach plasują się: monitoring snu (36%) oraz tryby sportowe/treningowe (33%). Najchętniej używane tryby sportowe dotyczą przede wszystkim takich aktywności, jak: jazda na rowerze (65%), marsz (60%), bieganie (55%), fitness (37%), siłownia (28%) oraz pływanie (22%).Posiadacze smartwatchy zapytani o 5 kluczowych cech decydujących o wyborze zegarka, wskazali: długi czas pracy baterii – co najmniej 7 dni na jednym ładowaniu, cenę, obecność funkcji monitorujących zdrowie (wszystkie z ponad 50% wynikiem), odporność na wodę i kurz, funkcje sportowe, monitorujące i analizujące trening (ponad 40%) oraz elegancki wygląd – żeby smartwatch pasował na każdą okazję (36%).