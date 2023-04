INNO3D GeForce RTX 4070 już w sklepach. Znamy ceny

Zatrzęsienie nowości.

INNO3D GeForce RTX 4070

Premiera kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4070 za nami. Wczoraj zamówienia na konstrukcje referencyjne można było składać w oficjalnym sklepie NVIDIA. Rozeszły się one na pniu i nikogo nie powinno to specjalnie dziwić. Teraz w sklepach internetowych i stacjonarnych pojawiają się kolejne propozycje niereferencyjne. Pośród nich są karty graficzne od INNO3D.INNO3D przygotowało dla polskich konsumentów aż pięć różnych propozycji z rodziny RTX 4070. Różnią się od siebie oczywiście cenami, ale również zastosowanymi układami chłodzenia oraz parametrami działania.kosztuje 3479 złotych. To najbardziej bezkompromisowa z propozycji. Układ w tym wariancie otrzymał efektownie wyglądający system chłodzenia z trzema wentylatorami 98 mm i ośmioma rurkami cieplnymi. Całość wyróżnia się płytką backplate osłaniającą laminat oraz podświetleniem LED RGB wspierającym systemy Aura Sync, Mystic Light i Polychrome. Model cechuje się fabrycznie podkręconymi zegarami Boost - 2535 MHz, czyli o 60 MHz więcej od wersji referencyjnej.to wyceniony na 3419 złotych model wyposażony w 2-slotowy system chłodzenia z trzema wentylatorami 88 mm i pięcioma rurkami cieplnymi. Jak sugeruje nazwa układu, całość została fabrycznie podkręcona do 2505 MHz, czyli pod obciążeniem powinna być do 30 MHz szybsza od standardowej wersji karty RTX 4070.to kosztująca 3329 złotych propozycja dla posiadaczy komputerów gamingowych utrzymanych w białej kolorystyce. Jednostka otrzymała kompaktowe 2-slotowe chłodzenie z dwoma wentylatorami 88 mm i pięcioma rurkami cieplnymi. Całość wyróżnia się długością 250 mm, co oznacza, że zmieści się nawet do mniejszych obudów mATX czy mini-ITX. Układ graficzny w tym modelu został podkręcony do 2505 MHz.to bliźniacze karty graficzne, które odróżniają się od modelu WHITE wyłącznie innym kolorem obudowy. Jedna jest podkręcona (2505 MHz), druga nie (2475 MHz). Ich największym atutem jest cena - wydajniejszy model jest dostępny w cenie od 3279 zł, natomiast niepodkręcony kosztuje od 3159 zł.Źródło: INNO3D