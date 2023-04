Dysk SSD SATA vs M.2 NVMe - jaka różnica?

Który wybrać?



Ceny dysków SSD są obecnie tak niskie, że mało który użytkownik komputera osobistego rozważa w ogóle zakup klasycznego dysku talerzowego. Nośniki danych w nowszym standardzie są mniej zawodne, znacznie szybsze i bardziej kompaktowe - spisują się znakomicie zarówno w komputerach stacjonarnych, jak i laptopach. Niektórzy mogą wciąż zastanawiać się co wybrać: dysk SSD SATA czy M.2 PCIe NVMe? Jakie są między nimi różnice?



SSD SATA vs M.2 PCIe NVMe

SATA to technologia starsza, ale nadal powszechna dyski półprzewodnikowe zamknięte w obudowach 2,5-calowych mogą zapisywać i odczytywać dane z maksymalną prędkością 550 MB/s - kilkukrotnie szybciej niż dyski HDD (talerzowe, mechaniczne). Dyski te podłącza się do zasilania oraz złącza SATA na płycie głównej komputera.



Dysk SSD SATA Hikvision E100 512 GB. | Źródło: Hikvision

M.2 NVMe to format nowszy, bardziej kompaktowy, korzystający z interfejsu PCIe, dzięki któremu może uzyskiwać prędkości do 7800 MB/s (PCIe 4.0) lub ok. 3500 MB/s (PCIe 3.0). Nośniki te zasilane są z gniazda, pomagającego też przesyłać dane.



