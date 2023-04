OPPO Enco Air3. Niedrogie słuchawki TWS debiutują w Polsce

Procesor sygnałowy DSP oraz funkcja OPPO Alive Audio

W polskich sklepach pojawiły się właśnie nowe słuchawki TWS od OPPO z rodziny Enco – OPPO Enco Air3. Produkt cechuje się odświeżonym designem, ale również procesorem DSP oraz funkcją OPPO Alive Audio. Według producenta, pojemna bateria pozwala na słuchanie muzyki czy oglądanie wideo nawet przez 25 godzin, natomiast funkcja podwójnego połączenia umożliwia połączenie słuchawek z dwoma urządzeniami jednocześnie.OPPO Enco Air3 zostały wyposażone w przetwornik o wielkości 13,4 milimetra. Dzięki temu użytkownik może liczyć na lepsze basy oraz czyste i żywe wokale. Sercem Enco Air3 jest procesor. W porównaniu do poprzedniego modelu z serii Enco – OPPO Enco Air2 , procesor DSP w nowym modelu zapewnia 25 razy więcej mocy obliczeniowej. Dodatkowo OPPO Enco Air3 są o 35% bardziej wydajne energetycznie, mają o 50% dłuższą żywotność baterii i bardziej precyzyjnie odwzorowują dźwięk.Dodatkowo, najnowsza generacja słuchawek, została wyposażona w funkcję OPPO Alive Audio, która według OPPO, pozwala cieszyć się dźwiękiem o kinowym standardzie. Przetwarzanie w czasie rzeczywistym OPPO Alive Audio jest możliwe dzięki zastosowaniu procesora DSP.Wygodę użytkowania zapewnia niewielka waga – każda ze słuchawek waży. Dodatkowo są one odporne na zachlapania, co potwierdza certyfikat. OPPO Enco Air3 zostały wyposażone w technologięo niskiej latencji, która charakteryzuje się niższym opóźnieniem i wysoką redukcją szumów przy połączeniach telefonicznych.Producent zapewnia w tym modelu szybkie ładowanie, dzięki czemu 10-minutowe ładowanie wystarczy na 2 godziny odtwarzania audio. Bezprzewodowe słuchawki OPPO Enco Air3 mogą odtwarzać dźwięk przez. W przypadku zastosowania etui, czas odtwarzania wzrasta do 25 godzin.Źródło: OPPO